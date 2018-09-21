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Как быстро взбодриться утром: пять правил для «сов»

  • 21.09.2018, 9:12

Советы, которые помогут прожить день энергично.

Времени на сон мало, не высыпаемся, хочется успеть все на свете, а на отдых-то времени и не хватает. Знакомая ситуация? Узнайте, как быстро прийти в форму, взбодриться и мгновенно почувствовать себя лучше, пишет smak.ua.

Не откладывайте сигнал будильника

Десять мучительных минут в постели в ожидании неизбежного не прибавят бодрости. К тому же, некоторые медики отмечают, что, снова задремав после пробуждения, мы часто погружаемся в более глубокую фазу сна, а значит, начать день будет еще сложнее.

Девять минут на ногах

Есть теория, согласно которой с утра нужно продержаться на ногах всего девять минут - и вы будете уже не такими сонными.

Начните хотя бы с пяти: пройдитесь по квартире, поухаживайте за кожей лица или сходите в теплый душ, заварите чай или кофе. К тому времени, когда будильник снова зазвенит, вы, возможно, взбодритесь и поймете, что возвращаться в постель уже нет смысла.

Пейте воду

Не всем нравится развивать в себе эту привычку, но большинству она идет на пользу. Восстановите водный баланс после ночного отдыха - и организм получит необходимые жизненные силы. Не нужно с самого утра хлестать жидкость литрами - для начала просто промочите горло парой глотков.

Сделайте зарядку

Умывшись и выпив воды, сделайте зарядку из нескольких неспешных упражнений. Спорт отлично бодрит, но убедиться в этом можно только на личном опыте.

Не забывайте позавтракать

Утренние встречи и рутинные дела продвигаются куда легче, когда мы сыты. Главное - не объедаться, иначе вместо энергичности придет вялость и сонливость.

Совет:

Говорят, чтобы просыпаться отдохнувшим в "правильной" фазе, попробуйте трекеры для сна - в виде приложений для смартфона. Благодаря сенсорам движения он определит ваше самое комфортное время пробуждения и сообщит об этом ненавязчивыми звуками.


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