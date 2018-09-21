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Андрей Костицын: Все три шайбы – одна краше другой

  • 21.09.2018, 9:43
Фото: Фотобанк КХЛ

Форвард минского «Динамо» рассказал об игре с «Северсталью».

Форвард минского "Динамо" Андрей Костицын прокомментировал победу над "Северсталью" (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист в этой игре оформил хет-трик, сообщает pressball.by.

- Две хорошие победы подряд. Что стало получаться у команды?

- Стало меньше тех ошибок, которые допускали раньше. Все начали играть более самоотверженно в каждом эпизоде, выкладываться в каждой смене. Возможно, это и дает результат. Плюс получается быстрее переходить из обороны в атаку. До этого проводили слишком много времени в своей зоне — не оставалось сил бежать вперед.

Теперь чувствуется больше энергии.

- Сегодня второй раз в сезоне реализовали большинство…

- Думаю, здесь по-прежнему надо прибавлять. Просто сегодня удалась атака с ходу. А с тем, чтобы закрепиться в зоне и разыграть комбинации, еще есть проблемы.

- Какая из трех шайб понравилась тебе больше всего?

- Все три! Одна краше другой. Главное, что наконец начали побеждать. И ребятам приятнее — настроение другое! Все на позитиве. Нужно продолжать в том же духе. Играть в следующих матчах так, как против "Локомотива" и "Северстали".


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