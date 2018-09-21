Андрей Костицын: Все три шайбы – одна краше другой
- 21.09.2018, 9:43
Форвард минского «Динамо» рассказал об игре с «Северсталью».
Форвард минского "Динамо" Андрей Костицын прокомментировал победу над "Северсталью" (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Хоккеист в этой игре оформил хет-трик, сообщает pressball.by.
- Две хорошие победы подряд. Что стало получаться у команды?
- Стало меньше тех ошибок, которые допускали раньше. Все начали играть более самоотверженно в каждом эпизоде, выкладываться в каждой смене. Возможно, это и дает результат. Плюс получается быстрее переходить из обороны в атаку. До этого проводили слишком много времени в своей зоне — не оставалось сил бежать вперед.
Теперь чувствуется больше энергии.
- Сегодня второй раз в сезоне реализовали большинство…
- Думаю, здесь по-прежнему надо прибавлять. Просто сегодня удалась атака с ходу. А с тем, чтобы закрепиться в зоне и разыграть комбинации, еще есть проблемы.
- Какая из трех шайб понравилась тебе больше всего?
- Все три! Одна краше другой. Главное, что наконец начали побеждать. И ребятам приятнее — настроение другое! Все на позитиве. Нужно продолжать в том же духе. Играть в следующих матчах так, как против "Локомотива" и "Северстали".