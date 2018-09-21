закрыть
21 сентября 2018, пятница, 10:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Мадуро объявил о повышении цен на бензин

5
  • 21.09.2018, 10:11
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Правитель Венесуэлы во время выступления обратился к «колумбийской мафии».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переход всех регионов страны к рыночным ценам на бензин начнется со следующего понедельника, сообщает ТАСС.

«Начиная со следующего понедельника, 24 сентября, новая система распределения топлива будет установлена на всех автозаправочных станциях в стране. Бензин будет взиматься на венесуэльских АЗС по международным ценам, чтобы мафия задрожала. Таким образом, грабеж колумбийской мафией [нашего] бензина прекратится», — отметил глава Венесуэлы в четверг в эфире государственного телевидения.

Венесуэльский правитель также подчеркнул, что на следующей неделе объяснит, как будет действовать система государственного субсидирования стоимости топлива для граждан, которые имеют национальное удостоверение личности. «На следующей неделе я подробно объясню все про сборы и прямые субсидии, которые будут созданы, когда они начнут действовать и как будут выглядеть», — добавил он.

В середине августа президент Венесуэлы заявил о том, что его страна переходит на рыночное ценообразование бензина, но при этом будут действовать субсидии со стороны государства. С начала сентября новая система была введена в пограничных муниципалитетах страны.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе инфляция в годовом исчислении превысила 200 000%, МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. Согласно данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц