Белорусы снова повезут авто из Европы? 21.09.2018, 10:47

Эксперты прогнозируют приток машин из Европы.

Mercedes GLA и B-Class, Audi A3, семиместные Opel Zafira и Renault Grand Scenic, ну и не будем забывать о Volkswagen Golf, Renault Megane, Seat Leon, Opel Astra, MINI Cooper, которые также подпадают под т. н. «льготную» (по понятным причинам берем это слово в кавычки) растаможку, пишет onliner.by.

Все больше автомобилей становятся проходными в Беларусь, и интерес к немецким, бельгийским, французским автохаусам снова возрастает. К главным аргументам для покупателей можно отнести то, что это машины, которые не поставляются дилерами в нашу страну, с лучшими комплектациями, более высоким уровнем безопасности и так далее. Присматриваемся к европейскому рынку и разбираем нюансы с экспертом, который последние годы работает в этой сфере.

Два варианта: самостоятельно или с помощью посредника

Как и прежде, есть два варианта. Первый — все сделать самому: найти автомобиль на одной из европейских площадок, перевести задаток, приехать в страну и перегнать машину в Беларусь. В этом случае нужно досконально знать юридические, таможенные и страховые нюансы.

Второй путь проще, однако связан с необходимостью обращаться к посредникам, у которых есть доступ на крупные аукционы.

Сейчас появляется все больше автомобилей, которые подходят под «льготную» растаможку. Это касается машин, выпущенных 3—5 лет назад и имеющих объем двигателя менее 1,5 литра. Раньше в данную категорию, как правило, попадали лишь небольшие хетчбэки, но с распространением турбированных двигателей таких транспортных средств стало гораздо больше.

Например, теперь в категорию «льготных» попадают Renault Grand Scenic — 5- и 7-местные, с бензиновыми и дизельными двигателями. Аукцион на один из таких вариантов начинается от 7,1 тыс. евро (НДС не включен).

Михаил Титов занимается поставкой автомобилей из Западной Европы. Он называет следующие аргументы в пользу покупки машины в ЕС: «Есть крупные аукционы, где каждый день на продажу выставляется около тысячи автомобилей, а в пятницу — несколько тысяч. Эти площадки предоставляют максимальную информацию о транспортном средстве, делают подробный фотоотчет и даже дают гарантию, которая реально работает. Был случай, когда я заказал BMW 5-Series GT, у которой уже в Минске обнаружилась проблема с форсункой. Сделал на станции официального дилера диагностику, предоставил заказ-наряд, и аукцион компенсировал мне 600 евро за ремонт».

Главное преимущество — машину можно приобрести без уплаты НДС. Хорошо осведомленные автомобилисты знают, почему на популярных немецких сайтах вроде mobile.de или autoscout24.com указывают две цены: нетто и брутто.

Брутто — стоимость, отягощенная налогом на добавленную стоимость. А нетто, соответственно, не включает эту сумму. На секундочку, в Германии главная ставка НДС составляет 19%. Так что для тех, кто хочет сэкономить при покупке автомобиля из Европы, это важнейшая, иногда определяющая информация.

Это чем-то напоминает систему Tax Free, только в данном случае речь идет не о паре джинсов или телевизоре, а о машине и, соответственно, гораздо большей сумме возврата. Да, придется повозиться с документами. Но игра стоит свеч!

Как вернуть НДС?

На форуме бывалые перегонщики уже описывали алгоритм: вам понадобится получить от продавца автомобиля договор купли-продажи и техпаспорт с пометкой о проведенной сделке.

Собрав документы, покупатель машины обращается к таможенному агенту (брокеру), который оформляет экспортную декларацию. При пересечении границы необходимо сделать заключительный шаг: обеспечить доказательство, что транспортное средство покинуло территорию ЕС.

— Дальнейшее зависит от честности продавца, — рассказывает опытный перегонщик автомобилей Максим. — Покупатель предоставляет автохаусу или аукциону документы о том, что машина уже не находится в ЕС (как-то у меня даже потребовали предъявить техпаспорт о регистрации машины в Беларуси), и те возвращают указанную сумму. Можно на карточку, можно наличными. Правда, в последнем случае придется снова ехать туда, где вы покупали автомобиль.

По словам Михаила Титова, НДС удается вернуть не всегда. Один из его знакомых столкнулся с обманом: «Владельцы небольшого автохауса, продавшие машину, около полугода кормили „завтраками“, но деньги так и не перевели. Можно было, конечно, подать в суд, однако они прекрасно осознавали, что для гражданина Беларуси это представляет большие сложности».

Отметим также, что при возврате НДС на банковскую карточку могут возникнуть вопросы у налоговой инспекции: «Что за странный перевод в валюте из-за рубежа?»

Есть и другой вариант — когда всю головную боль берет на себя посредник: он занимается подбором автомобиля, доставкой, возвратом НДС и пр. А взамен имеет свой процент.

— Оформление идет через компанию, зарегистрированную в ЕС и работающую на протяжении двух лет. Это обязательное условие, — объясняет Михаил Титов. — У нас есть доступ к крупному аукциону, на котором выставляется множество автомобилей. Плюс в том, что приобрести машину изначально можно по нетто-цене, не уплачивая и не возвращая НДС. Наше условие — транспортное средство доставляется на автовозе до Вильнюса (около 450 евро) или Минска (650—700 евро).

Рассматриваем еще одно объявление. Предлагается Renault Megane (2015 г. в.) за 5 тыс. евро, пробег — 180 тыс. км. Обращаем внимание на подробный отчет: предлагается 45 фотографий, каждая царапина или скол зафиксированы дважды (общий вид и крупно само повреждение).

Откуда везут машины?

География поиска автомобиля, по словам собеседника, мало изменилась: чаще всего транспортные средства везут из Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии, Голландии.

— Самой приятной по ценам считается Италия, — делится наблюдениями Михаил Титов. — Возможно, это связано с тем, что там комплектации автомобилей беднее, в частности машины не оснащены подогревом сидений, руля, нет подготовки для эксплуатации в более холодном климате.

Fiat 500L (2014 г. в., не путать с годом появления модели — 2012) находится в Италии. Двигатель дизельный. Пробег — почти 62 тыс. км. Аукцион стартовал с 9 тыс. евро (без НДС)

При самостоятельном перегоне нужно учитывать не только технические нюансы (например, необходимость замены антифриза, который может замерзнуть уже при минус 15 градусах по Цельсию), но и юридические. Так, в Италии и Франции в принципе не выдают транзитные номера.

— Как быть в этой ситуации?

— Кто-то говорит, что в таком случае везти машину можно только автовозом, — делится своим опытом перегонщик Максим. — Однако я не раз двигался в направлении Беларуси за рулем автомобиля с обыкновенными французскими номерами. Однажды в Польше полиция пыталась вменить мне нарушение. Я хорошо говорю по-польски, поэтому стал приводить свои доводы. В частности, попросил продемонстрировать транзитный французский номер. Тогда от меня отстали.

Не меньше проблем в некоторых странах может возникнуть при оформлении обязательной страховки. Так, во Франции, как пишут на нашем форуме, в страховой компании предложат полис по высокой стоимости. Бывалые перегонщики рекомендуют заранее (через интернет) найти страхового агента, который продаст «зеленую карту» по адекватной цене.

— В этом смысле Германия — либеральная страна, — считает Максим. — Там страховку продают пакетом — вместе с транзитными номерами, которые, к слову, изготавливает множество небольших компаний.

Растаможка: не забудьте узнать дату производства

Самое ответственное для гражданина Беларуси — это растаможка автомобиля, которая проводится на границе. В этой связи надо учитывать еще одну особенность европейских автохаусов и аукционов: обычно там указывают дату регистрации или постановки машины на гарантию, но не производства. При оплате же таможенных платежей ориентируются именно на день, месяц и год изготовления транспортного средства.

— Дату выпуска большинства автомобилей, например производства VAG, можно проверить в интернете (хотя бы с помощью сайта https://carinfo.kiev.ua), — говорит Михаил Титов. — Но, скажем, в случае с Citroen и Peugeot это сделать сложнее. Тогда можно запросить справку у белорусского дилера, который по VIN-коду предоставит необходимые сведения. У меня был такой опыт с Citroen. Ответ был готов через четыре дня, услуга обошлась в 40 рублей.

Чтобы пройти растаможку, придется предъявить техпаспорт на автомобиль и договор купли-продажи (в который может входить инвойс — аналог акта приема-передачи).

— Таможенную пошлину необходимо перечислять в белорусских рублях по курсу Нацбанка (привязка к евро), — предупреждает Михаил Титов. — Можно оплатить наличными или по карточке. В последний раз оформление заняло около двух часов. Утильсбор тоже взимался на границе. В случае с автомобилем 2015 г. в. мне это обошлось в 740 рублей.

Речь идет о довольно редкой и необычной для Беларуси машине — Citroen C4 Cactus. Благодаря пластиковым нашлепкам на дверях и бамперах модель выглядит весьма экстравагантно. Кое-кто даже называет ее кроссовером.

У данного экземпляра дизельный двигатель объемом 1,6 литра (расход — 5,4—5,5 литра на сотню в городе). Один нюанс — роботизированная коробка грешит замедленными реакциями и требует дополнительной настройки.

По словам владельца автомобиля, на станции официального дилера обещали провести диагностику мотора и подвески, а также настройку «робота» за 40 рублей.

Четырехлетний BMW X5 за 24 тыс. евро. Такое бывает?

Чтобы получить представление о европейском рынке бэушных автомобилей, просим показать машины, которые являются проходными и подпадают под льготную растаможку. Особенно бросаются в глаза универсалы, минивэны, компактвэны, микровэны и маленькие хетчбэки, от которых мы уже успели отвыкнуть.

Вот, например, универсал Opel Astra (2014 г. в., не путать с годом появления модели — 2012) с дизельным двигателем в 1,3 литра и механической коробкой передач. Автомобиль из Голландии, в хорошей комплектации. В объявлении особенно подчеркивается, что расход составляет всего 5 литров. Пробег — 106 тыс. км. Цена на аукционе начиналась с 5,3 тыс. евро.

Французские машины всегда были популярны у белорусов. Например, этот дизельный Renault Megane наверняка бы заинтересовал многих: кожаный салон, заводская тонировка задней полусферы, акустика Bose... Разве что пробег может отпугнуть (168 тыс. км).

Переходим к премиуму. Симпатичный Mercedes B-Class. Цена на аукционе стартует с 8,6 тыс. евро (НДС не включен). Объем дизельного двигателя — 1,5 литра, пробег — 142,6 тыс. км, МКП.

Одна из самых любимых моделей BMW у наших людей — X5. В данной версии установлен 2-литровый двигатель (дизель). Пробег — 136 тыс. км, год выпуска — 2014 (не путать с годом появления модификации — 2013). Старт аукциона — 24 тыс. евро (НДС не включен; для объективности надо прибавить 5,4 тыс. евро за растаможку).

Еще один проходной Mercedes — GLA — стартует с 10,5 тыс. евро (НДС не включен). Двигатель — 1,5 литра, пробег — 153 тыс. км. Внутри все как у премиальных марок.

Как говорят у нас в комментариях, «Мерседес» есть «Мерседес».

Подпадает под «льготную» растаможку и Audi A3 (2014 г. в.), которая ездит на газу. Версия S-line, АКП. Пробег — 157 тыс. км. Старт аукциона — 9,4 тыс. евро (НДС не включен).

— И все же есть мнение, что просто так 3- и 5-летние автомобили европейцы не продают, — спрашиваем напоследок. — Либо это машины с огромными пробегами, которые эксплуатировались как рабочие лошадки, либо проблемные экземпляры.

— Действительно, есть такая точка зрения, — подтверждает Михаил Титов. — Поэтому при самостоятельном поиске автомобиля нужно обращаться на проверенные площадки, в крупные автохаусы. Просто хотя бы проверьте, сколько у них предложений, есть ли отзывы на Google. В случае с аукционами все немного проще. Если есть проблема, то это будет указано («шум в моторе» или «не заводится»), вплоть до мелких повреждений и высоты протектора шин. Кроме того, аукцион выдает гарантию — если обнаружится серьезный дефект, не указанный в отчете, то всегда можно предъявить претензию. Крупные компании, как показывает наша практика, дорожат репутацией и готовы искать компромиссы.

Сейчас появляется довольно много заманчивых предложений из Европы, которые могут привлечь внимание белорусов. По оценкам экспертов, это может вызвать приток автомобилей с Запада. Пока возможность сохраняется, а вот что будет дальше, не совсем ясно. С 1 января 2019 года потребуется установка кнопки экстренного вызова, но не это является самой большой сложностью (в России их монтажом занимается несколько фирм). Главные опасения связаны с введением сертификата о безопасности конструкции транспортного средства. До сих пор непонятно, насколько это затронет автомобили, ввозимые из ЕС и США.