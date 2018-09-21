Ров с крокодилами 1 Игорь Яковенко

21.09.2018, 10:25

Игорь Яковенко

Абсурд путинского правления понятен каждому школьнику.

19 сентября опубликован Указ Петра Порошенко о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Киев уже заявил о своем намерении пересмотреть все договоры с Российской федерацией. В частности будет прекращено действие договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

Дональд Трамп рассказал, что его польский коллега Анджей Дуда предложил ему создать в Польше американскую военную базу с постоянным размещением военнослужащих США. Кроме того Трамп с Дудой обсудили перспективы безвизового въезда, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о «продвижении энергетической безопасности».

При этом Трамп заявил: «Ни одна страна не должна зависеть от одного зарубежного поставщика энергии». Источники в Кремле говорят, что при этих словах американского президента Путиным овладела икота, которую долго не могли унять.

Итогом сентябрьского Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке и поданного российскими СМИ как триумфальное шествие путинской России по Азии, стали две новости. Сразу после завершения форума глава представительства Банка России в Китае Владимир Данилов заявил, что китайские коммерческие банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза.

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки Китая зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», - жалуется представитель Банка России и предлагает провести среди несознательных китайских товарищей разъяснительно-воспитательную работу.

Российские телевизионные «стратеги» и «эксперты» 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вешают лапшу на уши россиянам про то, что им должно быть наплевать на санкции объединенного Запада, поскольку у нас есть под боком могучий Китай, а русский с китайцем братья, как известно, навек. Еще одна порция лапши была про уход от доллара и переход в расчетах между Китаем и Россией на юани и рубли. А когда из мира телевизионных грез на минутку вернулись в реальный мир, то вдруг оказалось, что братья-китайцы почему-то не хотят рисковать отношениями с объединенным Западом, у которого в сумме почти половина мирового ВВП ради страны, у которой доля в мировой экономике составляет 1,5%.

Со вторым по значимости участником «триумфального» форума, с Японией, случился конфуз прямо во время пленарного заседания. Глава японского правительства Синдзо Абэ предложил России двигаться в направлении мирного договора. И тут Путин заявил: «Вот какая мысль мне сейчас пришла в голову: давайте заключим мирный договор без всяких предварительных условий». Путинские холуи, сидящие в зале, тут же устроили овацию по случаю этого гениального озарения. Сам Путин радостно улыбался, явно довольный своей шутке, и только японский премьер Синдзо Абэ сидел с каменным лицом и почему-то не хлопал в ладоши.

Идиотизм путинского предложения понятен каждому школьнику, поскольку известно, что главная причина, по которой Россия и Япония не могут заключить мирный договор спустя 73 года после окончания Второй мировой войны, - это Курильские острова. И предложить Японии мирный договор «без предварительных условий» - это как если человек, занявший у соседа крупную сумму, предложит ему мировую без возврата долга и даже без обсуждения этого вопроса.

На Ближнем Востоке за минувшую неделю Путин умудрился ввязаться в конфликт с одним из ключевых игроков в этом регионе, с Израилем. Ворошиловские стрелки Асада, целясь в израильские истребители, сбили российский самолет, и Минобороны России обвинило в гибели своих военных Израиль, после чего в России срочно выползли из своих пещер все юдофобы и стали грозить погибелью не только Израилю, но и российским евреям.

Пока в реальном мире вокруг России все явственнее вырастает полоса отчуждения, в мире телевизионных грез царит веселье.

Тем временем, «эксперты» в студии Соловьева с трудом преодолевая приступы веселья над потешными корчами «деградирующего Запада», попытались настроиться на серьезный лад. Одним из первых прекратил хихикать режиссер Шахназаров, который принялся объяснять, почему «либерализм сегодня умирает». Оказывается, этому самому либерализму больше некуда двигаться. «Свобода не может дальше расширяться!» - провозгласил режиссер Шахназаров и развел руки, чтобы показать публике естественные границы свободы. Судя по тому, что он показал, свободы должно быть, прямо скажем, совсем немного…

Вожди Советского Союза, стремясь оградить народ от влияния Запада, опустили вокруг страны железный занавес. То, что сейчас строит Путин и его окружение, по дизайну больше напоминает ров с крокодилами. А чтобы популяция не пугалась, ее утешают веселыми рассказами об окончательной деградации Запада.

Игорь Яковенко