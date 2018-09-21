Восемь лучших экранизаций романов Стивена Кинга 2 21.09.2018, 10:39

Стивен Кинг

Фото: Telegraf-EPA

Известному американскому писателю исполнился 71 год.

21 сентября известному американскому писателю Стивену Кингу исполняется 71 год. В честь дня рождения "короля ужасов" nv.ua предлагает вспомнить восемь лучших экранизаций культового автора, составленных по рейтингам сайта Rotten Tomatoes.

Кэрри, режиссер Брайан де Пальма (1976)

Ужасающий взгляд на сверхъестественные силы, жестокость в школе и подростковый страх - фильм принес нам одну из самых запоминающихся и тревожных сцен в истории кино.

Останься со мной, режиссер Роб Райнер (1986)

Мудрый, ностальгический фильм, в котором записан голос Стивена Кинга и отображены трудности взросления.

Побег из Шоушенка, режиссер Фрэнк Дарабонт (1994)

Восхищающая тюремная драма с чувствительным наполнением и прекрасной актерской игрой.

Мертвая зона, режиcсер Дэвид Кроненберг (1983)

Объединяет напряженную режиссуру Кроненберга и богатую игру Кристофера Уокена для создания одной из самых сильных адаптаций Стивена Кинга.

Мизери, режиссер Роб Райнер (1990)

Показывающий выдающуюся игру Джеймса Каана и Кэти Бейтс, этот напряженный и пугающий фильм является одной из лучших экранизаций Кинга на сегодняшний день.

Сияние, режиссер Стенли Кубрик (1980)

Хотя фильм и отличается от романа Стивена Кинга, это пугающее путешествие в безумие, примером которого является незабываемый поворот от Джека Николсона.

Долорес Клэйборн, режиссер Тэйлор Хэкфорд (1995)

Кэти Бэйтс снова доказывает, что является прекрасным рассказчиком романов Стивена Кинга в этом терпеливом, постепенно пугающем триллере.

Зеленая миля, режиссер Фрэнк Дарабонт (1999)

Хотя и немного длинное кино, критики говорят, что это поглощающая, эмоционально мощная экранизация.