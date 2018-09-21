Могилевчане добиваются ликвидации русскоязычных дорожных знаков и вывесок 6 21.09.2018, 11:01

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Вывески на русском языке вывесили к приезду Путина.

Председатель социал-демократической партии Грамада Игорь Борисов попросил поменять вывески на въезде в Могилев, пишет могилевская «Весна».

Лидер БСДП (Грамада) обратился к председателю могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, чтобы добиться ликвидации русскоязычных дорожных знаков и вывесок:

— Главным въездом в Могилев считается въезд со стороны Минска. На въезде уже появилась триумфальная арка в честь 750-летия Могилева, однако по всей улице установлены русскоязычные дорожные знаки с названиями улиц, — возмущается Борисов.

По его словам, Могилевский облисполком уже давал рекомендацию городским властям использовать на дорожных знаках белорусский язык, однако к ней не прислушались. Даже на въездных знаках по Минскому шоссе «Могилев» написан по-русски.

— Создается впечатление, что вывески вывешивались аккурат к приезду Путина, чтобы показать ему, что Могилев — русский город, — говорит председатель БСДП (Грамада).

Игорь Борисов попросил заменить русскоязычные знаки на белорусские и таким образом показать, что «Могилев – белорусский город з его богатством белорусским языком и самобытной европейской культурой».