закрыть
21 сентября 2018, пятница, 13:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Могилевчане добиваются ликвидации русскоязычных дорожных знаков и вывесок

6
  • 21.09.2018, 11:01
  • 1,764

Вывески на русском языке вывесили к приезду Путина.

Председатель социал-демократической партии Грамада Игорь Борисов попросил поменять вывески на въезде в Могилев, пишет могилевская «Весна».

Лидер БСДП (Грамада) обратился к председателю могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, чтобы добиться ликвидации русскоязычных дорожных знаков и вывесок:

— Главным въездом в Могилев считается въезд со стороны Минска. На въезде уже появилась триумфальная арка в честь 750-летия Могилева, однако по всей улице установлены русскоязычные дорожные знаки с названиями улиц, — возмущается Борисов.

По его словам, Могилевский облисполком уже давал рекомендацию городским властям использовать на дорожных знаках белорусский язык, однако к ней не прислушались. Даже на въездных знаках по Минскому шоссе «Могилев» написан по-русски.

— Создается впечатление, что вывески вывешивались аккурат к приезду Путина, чтобы показать ему, что Могилев — русский город, — говорит председатель БСДП (Грамада).

Игорь Борисов попросил заменить русскоязычные знаки на белорусские и таким образом показать, что «Могилев – белорусский город з его богатством белорусским языком и самобытной европейской культурой».


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич