Белорусские власти заигрывают с Китаем 5 21.09.2018, 11:10

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О чем говорили в Минске с высоким гостем из КНР накануне переговоров в Сочи.

20 сентября в Минске власти страны принимали члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Чжао Лэцзи, пишет «Солидарность» .

— Беларусь и Китай, как принято сегодня говорить, стали «железными братьями». Рад, что непрерывный диалог на высочайшем уровне продолжается, сохраняя глубину двусторонних отношений. Каждая встреча дает новый импульс в соединении развития наших стран во имя построения сообщества единой судьбы, — подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь глава его администрации Наталья Кочанова добавила:

— Беларусь должна стать центром продвижения всех инициатив Китая, по сути, региональным представительством Пекина в Западной Евразии, чтобы отсюда, из Беларуси, Китай мог продвигать свои интересы в соседние государства.

По мнению чиновницы, «мы выстраиваем самостоятельные, независимые отношения с Китайской Народной Республикой без оглядки на мнение других, в том числе крупных, стран».

Символичное совпадение: слова о «железных братьях», единой судьбе и готовности стать для КНР западным форпостом прозвучали в тот самый день, когда диктатор государства отправился на непростые переговоры в Сочи.