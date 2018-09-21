Алексей Бага: В Будапеште удалось реализовать почти все задуманное 21.09.2018, 11:22

Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Такой антураж, как в игре с «Види», очень помогает.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага победы над "Види" (2:0) в матче группового раунда Лиги Европы посетовал, что редко встречается с таким антуражем, как в Будапеште, на играх национального чемпионата, сообщает pressball.by.

- БАТЭ добыл победу — значит ли это, что команда полностью выполнила план на игру?

- Удалось реализовать почти все задуманное. Надо было сыграть в обороне строго, внимательно и компактно — что и случилось. Мы играли на выезде, знали, что у "Види" хорошая группа атаки — легионеры, игроки различных сборных. Но нам удалось им противостоять и воспользоваться своими шансами в контратаке (при подготовки отметили некоторые моменты в игре соперника, из которых могли что-то выжать). Плюс сегодня очень важное оружие в футболе — "стандарты". Именно так мы забили второй мяч.

- Скажите честно, гостевые трибуны давят на команду или этот фактор вовсе не влияет?

- Наоборот. На таких стадионах приятно играть. Мне кажется, что имеющие огромный опыт ребята из БАТЭ только чувствуют прилив адреналина, когда слышат этот шум, гам, песни. Антураж только помогает. Он скорее не давит, а наводит на мысль, что чересчур редко мы встречаемся с этим в чемпионате. От этого бывает грустновато.