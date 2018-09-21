«Ребята развернули на набережной бело-красно-белый флаг и фотографировались с ним» 21.09.2018, 11:26

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Елена Маслюкова

Фото: ПЦ "Весна"

После протестного флешмоба в Светлогорске задержали трех молодых людей.

20 сентября правозащитницу из Светлогорска Елену Маслюкова вызвали в местный РОВД в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс по статье 23.34 КоАП (участие или организация несанкционированного массового мероприятия), пишет правозащитный центр «Весна».

Причина такого интереса правоохранительных органов к правозащитнице - якобы ее участие в мероприятии против работы в городе завода по производству беленой целлюлозы, которое состоялось в субботу 15 сентября. И хотя власти на этот день запланировали другое мероприятие, люди все равно собрались на центральной площади и провели запланированный флешмоб против вонючих выбросов из китайского завода.

В РОВД милиционер Дмитрий Шпак составил на Елену Маслюкову протокол по ч 1. статье 23.34 - за то, что она "участвовала в несанкционированном массовом мероприятии (флешмобе)". Правозащитница с протоколом не согласилась, так как считает, что флешмоб не является массовым мероприятием, а ее присутствие на площади не должно автоматически трактоваться как ее участие в нем.

Кроме этого, в милиции правозащитница узнала, что после флешмоба милиционеры задержали трех парней, один из которых был несовершеннолетних.

"Их не задерживали на площади. Известно, что это произошло через некоторое время после окончания флешмоба. Ребята пошли на набережную, где развернули бело-красно-белый флаг и начали с ним фотографироваться. Это заметили милиционеры и пошли к ним. Ребята пытались бежать, и когда милиционеры догнали их, то составили протоколы за неповиновение должностным лицам (по статье 23.4 КоАП). Несовершеннолетнего отпустили сразу после составления протокола, а двоих совершеннолетних оставили в изоляторе до понедельника", - рассказала Елена Маслюкова после похода в РОВД.

Напомним, что накануне мероприятия Елену Маслюкова вызвал на беседу прокурор района А. Евсеенко и предупредил об ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, посчитав, что Маслюкова может быть организатором несанкционированного массового мероприятия.

Кроме Елены повестку в светлогорскую милицию по статье за несанкционированный митинг получил общественный активист Анатолий Змитрович. На него также был составлен протокол по статье 23.34 КоАП.