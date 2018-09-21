Под Добрушем 60-летний пенсионер взорвал дом соседки

Под Добрушем 60-летний пенсионер взорвал дом соседки5
- 21.09.2018, 11:42
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Он использовал самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.
15 сентября 60-летний пенсионер в деревне Носовичи Добрушского района взорвал с внешней стороны дома 29-летней женщины самодельное взрывное устройство, сообщает gomel.today.
В отношении 60-летнего пенсионера, который жаждал любви молодой женщины, заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство общественно опасным способом».
Мужчина намеревался выстроить с женщиной романтические отношения. Однако у женщины был жених 1983 года рождения.
Пенсионер собрал самодельное взрывное устройство, после чего прикрепил к внешней стороне окна и привел в действие.
Многочисленные осколки стекла и шарики попали внутрь дома женщины. Там как раз находился ее жених. В результате он получил многочисленные ранения рук, груди, ноги. Ранения оказались неглубокими.