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Подрядчик «Роскосмоса» сбежал из РФ с государственной тайной

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  • 21.09.2018, 11:59
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Фото: Олег Яковлев / РБК

Объявлен розыск.

Следственный комитет России объявил в международный розыск владельца строительной компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

По данным следствия, бизнесмен скрывается в США. 20 сентября он был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Компания Сластихина имела доступ к государственной тайне и лицензию "Роскосмоса" для работы в космической отрасли.

В отношении Сластихина возбуждено несколько уголовных дел, ущерб по которым оценивают в "сотни миллионов рублей", рассказал источник РБК. Компания Сластихина выступала подрядчиком на множестве объектов "Роскосмоса". Сейчас "Инженерные системы" считаются банкротом. Сотрудничество с госкорпорацией компания прекратила около трех лет назад, отметил собеседник издания.


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