Как выглядят самые дорогие квартиры Минска 5 21.09.2018, 12:04

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За что хотят $1 миллион и даже больше?

Большие площади, выгодная локализация – что еще предлагают продавцы в качестве бонусов к своим предложениям? Смотрите подборку самых дорогих квартир в Минске от «Белсата».

На первом месте по стоимости – квартира площадью 250 квадратных метров по улице Румянцева. В квартире пять комнат, три санузла, два гардероба. Жилье продается за $ 1,45 млн.

Дом номер 42 по улице Карла Марса построен для партработников в 1967-м году. Здесь продается четырехкомнатная квартира с итальянской мебелью, в стоимость входят два гаража.

1.67 млн рублей, 10 169 руб/кв. метр.

Квартира в так называемом «Доме Чижа» имеет 179 квадратных метров, три комнаты и три балкона. Объявление подчеркивает – в квартире никто не жил.

2,08 млн рублей, 11 603 руб/кв. метр.

В этом же доме продается квартира с ванной на закрытой террасе. 140 кв. метров, три комнаты, два санузла.

767 522 руб. 5 48.2 руб./кв.метр.

Пентхаус 222,8 кв м по улице Румянцева 3. Обзорная терраса на последнем этаже. Ванна с французским окном и камином, инженерные коммуникации управляются компьютерной системой.

Цена по договоренности.

Четырехкомнатная квартира на два уровня на ул. Димитрова 5

249,1 квадратного метра 1 682 240 руб. 6 763 руб/кв. метр.