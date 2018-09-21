Киев уведомил Москву о прекращении договора о дружбе 5 21.09.2018, 12:14

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Украина направила ноту России.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 112.ua.

«Сегодня мы передали соответствующею ноту России», — сообщил Климкин на брифинге в пятницу в Киеве.

Глава МИД добавил, что в ноте аргументируются все нарушения России, в частности такие как аннексия Крыма и война на Донбассе.

Климкин подчеркнул, что договор Россия нарушила фундаментально.

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о непродлении Договора о дружбе с РФ.