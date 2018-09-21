закрыть
21 сентября 2018, пятница, 13:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

«Были причины»: производители объяснили, почему в Беларуси подорожала курица

9
  • 21.09.2018, 12:43
  • 1,578

Будут ли цены на мясо птицы расти и дальше?

В Беларуси три месяца подряд росли цены на курицу. Причем подняли их именно производители, торговые надбавки в магазинах остались прежними, а в некоторых и снизились. Министерство антимонопольного регулирования и торговли даже заподозрило ценовой сговор производителей этой продукции, но проверки ничего подобного не выявили.

Сайт tut.by поговорил с гендиректором Союза птицеводов «Белптицсоюз» и узнал, что на самом деле послужило причиной роста цен на курицу и будет ли мясо птицы дорожать дальше.

Генеральный директор союза птицеводов «Белптицсоюз» Владимир Вашков утверждает, что для подорожания были объективные причины — это внешние факторы.

— Вопрос стоимости кормов — ключевой для тех, кто выращивает бройлеров. Доля кормов в себестоимости выращивания птицы составляет 70 -75%. В 2017 году комбикорм составлял в себестоимости мяса птицы 70%, а в 2018 году ожидается рост до 75%. Даже незначительное изменение стоимости кормового сырья приводит к существенному росту себестоимости, — рассказывает Владимир Вашков.

Гендиректор отмечает, что рост цен на зерновые в августе этого года по отношению к августу 2017 года составил в среднем 30%.

Специалист отмечает, что в нынешнем году погода подвела, поэтому урожай зерновых не выдался. Это привело к мировому спаду производства всех видов зерна до трехлетнего минимума. К примеру, в России в этом году зерновых собрали на 20% меньше, чем в 2017-м, поэтому экспортные цены на российскую пшеницу достигли самого высокого уровня с 2014 года.

— А мы импортируем зерно в основном из России и Украины. Несмотря на то что закупочная рекомендованная цена в Беларуси 232,7 рубля за тонну, фактически зерно на внутреннем рынке покупали по 300−320 руб за тонну. Но у нас необходимого для производителей мяса бройлеров объема зерновых недостаточно, — говорит Владимир Вашков. — А цена импортного — 350 рублей за тонну.

Торгово-экономические мировые войны и сложные климатические условия спровоцировали значительный рост мировых закупочных цен и на белковые составляющие кормов: соевый и подсолнечный шрот. Изменение курса белорусского рубля отразилось на ценах на все импортные комбикормовые компоненты: витамины, минералы, растительное масло.

Какие еще причины роста цен на мясо курицы?

Еще одним вызовом для белорусских производителей мяса птицы было введение временных ограничений на поставки их продукции в Россию, отмечает специалист. Все непроданное мясо они были вынуждены сбывать на внутреннем рынке по очень низким ценам. Приходилось предлагать большие скидки торговым сетям. Именно поэтому в магазинах тоже были довольно низкие цены на мясо птицы.

— Отмена ограничений и возобновление поставок в Россию вернули цены на продукцию до уровня прошлого года. Но даже этот возврат не достаточен для растущих на протяжении всего года издержек, — подчеркивает гендиректор союза.

— В целом в Беларуси темпы роста цен на птицу отстают от увеличения себестоимости в 2 раза. Птицеводство начинает балансировать на грани рентабельности. К примеру, в 2017 году рентабельность продаж белорусских птицеводов составляла 7,5%, за 2018 год — 1,6%.

Владимир Вашков поясняет, что такая ситуация не только у белорусских производителей, но и у российских. Даже лидеры рынка испытывают проблемы. Некоторым даже пришлось принять решение о банкротстве. Это притом что российским птицеводам энергоносители (газ, электричество) обходятся гораздо дешевле, чем белорусским. Специалист отмечает, что стоимость электроэнергии в Беларуси выше по сравнению с Россией, газ белорусским птицеводам приходится покупать дороже, чем производителям мяса из страны-соседки.

— Эти же проблемы — отставание роста цен от себестоимости, разница между экспортом и внутренними продажами — актуальны и для птицеводческих рынков Польши, Литвы, Австрии, Словении, Чехии. Рост цен в ЕС за полгода составил 15%, в той же России — на 30%. В Польше зафиксированы рекордные цены на птицу за последние 10 лет. Текущий уровень цен на продукты из мяса птицы в Беларуси близок к уровню 2016 года, — отмечает Владимир Вашков.

Но будут ли цены на мясо птицы расти и дальше? Гендиректор союза птицеводов говорит, что если не будут влиять внешние факторы, то и цены не будут изменяться.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич