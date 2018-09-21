Трамп поставил ОПЕК в тупик 21.09.2018, 12:58

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Это заметно по данным о ежедневных потоках нефти.

ОПЕК и ее союзникам, похоже, предстоит еще одна спорная встреча в Алжире в эти выходные: Иран, пострадавший от санкций США, говорит о предательстве и угрожает наложить вето на решения, пишет finanz.ru.

Однако все это не имеет большого значения для нефтяного рынка.

Ссоры по поводу "нарушений" соглашения о поставках или дебаты о том, как измерить объемы соблюдения сделки, в основном являются фоновым шумом. Все потому, что Саудовская Аравия и Россия - два крупнейших производителя группы - уже вышли за рамки сделки 2016 года по сокращению производства, а президент США Дональд Трамп стимулирует их идти еще дальше.

"Скорее всего, это будет во многом политическая встреча, по итогам которой не будет серьезных решений", - сказал Оле Слот Хансен, глава по сырьевым стратегиям в Saxo Bank A/S. "Производители, которых принимают в расчет, добывают по своему усмотрению", и как Саудовская Аравия, так и Россия, вероятно, будут наращивать добычу и дальше, сказал он.

Это заметно в ежедневных потоках нефти. Обе страны уже начали наращивать объемы поставок в мае, за месяц до того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники согласились ослабить сокращение добычи. Дополнительный 1 миллион баррелей поставок в сутки, объявленный в июне, должен был быть распределен комитетом, который собирается в эти выходные в Алжире, но ни одна страна не дождалась этого обсуждения.

Россия полностью восстановила свои сокращения, а затем еще нарастила добычу, обновив постсоветский рекорд. Саудовская Аравия еще не выполнила свое обещание поднять добычу до рекордного уровня, но королевство с мая уже увеличило поставки почти на полмиллиона баррелей в сутки.

Это является нарушением июньского соглашения, утверждает министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане, который сказал журналистам в Тегеране на этой неделе, что некоторые члены выступают "на стороне США" и проводят "антииранскую политику".

Его протесты основываются на различном толковании запутанного и противоречивого текста, который стал итогом последнего совещания группы на уровне министров в Вене. Позволяет ли это соглашение другим членам компенсировать потери от поставок из Ирана и Венесуэлы, как утверждает Саудовская Аравия? Или в нем просто повторяется, что каждая страна должна качать нефть в соответствии с индивидуальной квотой, как считает Иран?

Такие технические аргументы могут разжечь страсти внутри делегаций ОПЕК, но их заглушают твиты Трампа, которые звучали громко и четко в четверг. "Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены, - написал Трапм. - Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!"