Белорусам начали приходить необычные «письма счастья» от ЖКХ 4 21.09.2018, 12:59

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Минские коммунальщики занялись «творчеством».

Кто сказал, что в ЖКХ нет места для творчества? Просто оно проявляется в непривычных для обывателя формах. На днях минчанка Анна обнаружила в почтовом ящике очередное письмо из расчетно-справочного центра, в котором девушку довольно экспрессивно просили оплатить задолженность в 10 рублей 64 копейки. Как оказалось, такие бумаги девушка получает регулярно, и всегда разные, сообщает onliner.by.

Начало последнего письма выглядит довольно стандартно, однако сам факт его получения весьма неожиданный: из-за совершенно небольшой задолженности хозяйку зачем-то приглашают на беседу к начальнику РСЦ. Однако после формальной переписки текст становится куда более необычным.

«Почему своевременно не оплачиваете, зачем платить пеню, ТС приостановит коммунальные услуги, за подключение и отключение ком.услуг необходимо оплачивать, за оформление исполнительной надписи необходимо оплачивать нотариальный сбор. Подсчитайте, пожалуйста сколько Вы переплачиваете, зачем переплачивать, оплачивайте в срок не позднее 25 числа и Вам и нам будет хорошо, Вам не надо тратить дополнительно денежные средства, у нас собираемость 100%.

Давайте будем уважать друг друга. Всех Вам благ, здоровья и достатка», — заканчивается текст приглашения (орфография и пунктуация сохранены).

Вслед за последним приглашением Анна прислала фотографии еще нескольких писем, которые сохраняет на память. Текст каждого отличен от других, но в своей экспрессии не уступает. Каждое письмо заканчивается фирменной фразой: «Оплатите, пожалуйста. Всего вам доброго, здоровья и достатка».

— Я не самый лучший плательщик — постоянно забываю, — рассказывает историю любопытной переписки минчанка. — Бывает, плачу только после 25 числа, а бывает, вообще из головы вылетает. Но задолженности у меня всегда небольшие — буквально по 10—20 рублей. Почему они начинают присылать письма даже при таком мизерном долге, я не знаю, но выглядит все это очень смешно.

На встречи я ни разу не ходила, хотя это, вероятно, было бы весело. В последний раз тоже не пошла — просто оплатила и положила письмо в стопочку.

В самом РСЦ рассказать о творческих письмах неплательщикам согласились без промедления. Как оказалось, начальник собственноручно их составляет. И творчеством этим занимается достаточно давно.

— Это лично моя инициатива. Если у собственника два месяца задолженности — я его приглашаю на беседу, чтобы лично рассказать о последствиях. В последнее время я прямо в пригласительных пишу о том, что не надо тянуть, что надо оплачивать материальный сбор при оформлении исполнительной надписи, что мы отключения производим, потом оплату производить при отключении, пеня, — зачем вам это нужно? Считайте, сколько это стоит. Вам какого образца прислали? Я же разные пишу. Ну, чтобы у людей глаза не мозолились каждый раз одно и то же читать. Так как-то приятнее. Поначалу, когда мы это ввели в практику, люди приходили, а сейчас что-то не приходят…

Я вот столько их рассылаю, но все равно не понимаю: у нас что, люди такие богатые? Оплати своевременно — и не надо будет больше ни за что платить. Столько лет работаю, а к выводу все равно не могу прийти. Наверное, и правда богатые.