Жители Колодищей требуют прекратить строительство нового завода «Амкодор» 21.09.2018, 13:06

Жители поселка под Минском считают, что завод строится с вопиющими нарушениями.

Люди обеспокоены нарушениями природоохранного законодательства при строительстве промышленных объектов и многоквартирных домов на территории минского пригорода Колодищи, передает «Радыё Свабода».

Жители поселка Колодищи, что под Минском, добились проведения встречи с представителями властей по вопросу строительства нового завода «Амкодор». Встреча назначена на 26 сентября в Белорусском научно-исследовательском центре «Экология».

«Встречу организует Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с обращениями граждан, - сказали журналистам в министерстве. - Список участников пока не определен. Граждане просили представителей нашего министерства и «Амкодор».

Члены инициативной группы в Колодищах жалуются, что руководство ОАО «Амкодор» до сих пор не представило им экологическую информацию, касающуюся возведения нового завода. Также жители обеспокоены нарушениями природоохранного законодательства при строительстве промышленных объектов и многоквартирных домов на территории агрогородка Колодищи.

«Мы хотели добиться, чтобы они дали нам документацию. Мы ходили на консультацию в Орхусский центр, и нам сказали, что отвечают за предоставление экологической информации Министерство природных ресурсов и совет министров. Мы просили провести эту встречу еще 9 месяцев назад, чтобы нам объяснили вопросы, связанные со строительством "Амкодор". Они просто затягивали время. Когда мы начали им звонить в августе, то нам назначили встречу на 26 сентября», - сказала представительница инициативной группы Ирина.

Тем временем жители Колодищей узнавали о новых фактах, которые, по их мнению, свидетельствуют о нарушениях в связи со строительством нового завода.

«У нас, оказывается, неожиданно идет застройка на участке, где должна быть школа. Его отдали "Металстройпрофилю" для многоэтажной застройки. Также мы выиграли тендер на создание экологической тропы на участке, где намечались пруды-испарители. Но этот участок до сих пор принадлежит "Амкодор". Если они говорят, что прудов-испаривателей здесь не будет, а они будут на территории завода, то они должны были направить документацию в центр экспертиз законодательства и получить дополнительное заключение. Нам ответили, что туда ничего не поступало. Значит, дополнительной экспертизы не сделали», - сказала Ирина.

По словам Ирины, члены инициативной группы случайно узнали, что вся территория вокруг завода принадлежит к зоне отдыха «Радуга».

«Получается, что все отходы будут попадать на эту зону. В постановлении совета министров от 2016 года написано, что в зоне отдыха не должны расширяться предприятия, располагаться вредные производства. Также есть вопросы по скважине, находящейся в 160 метрах от территории завода, и выбросы будут попадать на второй пояс этой скважины. Поэтому они должны были урегулировать этот вопрос и за свой счет построить новую скважину. Учитывая даже тот факт, что строительство завода идет, хотя и незаконно. Я надеюсь, что мы что-то сможем отстоять, хотя на нарушения, о которых мы знаем, закрывают глаза», - сказала Ирина.

Строительство нового завода ООО «Амкодор-Маш» началось в мае этого года. На нем будут производить погрузчики, трактора и готовые машинокомплекты для сборочных производств холдинга. Мощность производства составит около 6 тыс. машин в год. Председатель совета директоров "Амкодор", один из самых близких к власти и богатых людей в Беларуси, Александр Шакутин планирует построить завод за полтора-два года.

Жители послека недовольны тем, что для этого улицу Минскую (Промышленную) собираются превратить в четырехполосную дорогу, по которой на завод пойдут грузовики. Вдоль дороги высекут сосны и дубы, около Михайлова Кута высекут три гектара леса и выкопают там заводские пруды-испарители. Выбросы вредных веществ составят около 132 тонн в год.

2 декабря жители Колодищей, Михайлова Кута, Городка и близких к ним дачных массивов ждали с плакатами «Мы за чистый воздух», «Амкодору нет» приезда министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.