Сирийские жернова для Путина Алексей Мельников

21.09.2018, 13:09

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Алексей Мельников

Пора положить конец этой бессмыслице.

В далекой от границ России Сирии, у "черта на рогах", в ходе ненужной гражданам России войны, погибло 15 российских военных. Соболезную родным и близким погибших.

Интересно, собирается Путин встречать на аэродроме тела погибших, когда их привезут в Россию? Отдавать им дань уважения?

Собираются ли российские власти проводить расследование, как могло случиться, что российский самолет был сбит? Будет ли обеспечен контроль за этим расследованием со стороны общества?

Вопросы риторические.

Все это нужно было бы сделать в нормальной стране, но путинская Россия таковой не является.

Что делает Россия в Сирии? В жерновах между Асадом и Израилем? Между Израилем и Ираном? Какие там у нашей страны интересы?

Их нет.

Зато видно другое. Как Асад использует Россию в своих интересах, Иран — в своих. Израиль также получил от России то, что смог получить, и совершенно не обязан и не будет идти навстречу в вопросах своей безопасности. Война у его границ. То же касается и Турции.

Есть только один правильный шаг — вывести российские войска из Сирии, убрать оттуда российские военные базы. Положить конец этой бессмыслице — российскому участию в сирийской войне.

Пора уходить из Сирии.

Алексей Мельников, kasparov.ru