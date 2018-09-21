Войсковая часть отсудила у исполкома $430 за непригодного к службе солдата 8 21.09.2018, 13:16

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Белорусских призывников продают?

По решению суда один из районных исполкомов заплатит 860 рублей войсковой части в Минской области. Оказалось, районный комиссариат плохо обследовал парня и отправил его на службу. Через пару месяцев его пришлось комиссовать, но на содержание солдата были потрачены деньги. Об этом сообщает прокуратура Минской области, передает tut.by.

Прокуратура начала проверку из-за призыва 20-летнего парня, который по состоянию здоровья служить не мог. Но его призвал районный военный комиссариат.

Уже во время прохождения срочной службы солдат жаловался на здоровье. Командование части отправило его на обследование в стационар, и комиссия признала негодным к службе в мирное время. В итоге рядового через два месяца досрочно уволили в запас по болезни.

«Согласно заключению Центральной военной врачебной комиссии, причиной необоснованного призыва С. на срочную военную службу явилось неполное его обследование районной призывной комиссией», — рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Денис Кузнецов.

За период службы в/ч выплатила солдату денежное довольствие, обеспечила вещами и питанием. В целом, расходы составили 860 рублей.

По закону, местные власти (которые создали призывные комиссии) несут ответственность за вред, причиненный государству, из-за призыва граждан, которые не могут служить по состоянию здоровья или другим причинам.

Прокуратура обратилась в экономический суд Минской области с заявлением о возбуждении приказного производства. Суд прислушался к доводам и решил взыскать с исполкома в пользу в/ч сумму причиненного ущерба, а также госпошлину в доход бюджета. Решение суда уже вступило в силу.