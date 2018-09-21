Стало известно, какой будет погода на выходных 21.09.2018, 13:24

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

В выходные дни погода ухудшится, а в начале следующей недели ожидаются дожди, ветер и понижение температуры. Об этом tut.by сообщает Белгидромет.

22 сентября территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать более холодная воздушная масса. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по юго-востоку страны местами возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +11…16°С, местами в юго-восточных районах она понизится до +7…9°С; максимальная температура днем в основном +14…20°С, по юго-востоку страны еще тепло и там воздух прогреется до +21…26°С.

В воскресенье ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, в начале ночи местами по Могилевской и Гомельской областям с грозами. Днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, по северо-западу страны с порывистым ветром. Похолодает. Температура воздуха минимальная ночью +5…10°С, максимальная температура днем +12…18°С.

В начале следующей недели ожидаются сложные погодные условия. Активный атлантический циклон принесет дожди и порывистый ветер.

В понедельник, 24 сентября, дожди, ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от +4°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу страны, максимальная температура днем +9…15°С, по югу страны до +17°С.

На 24−25 сентября из-за сильных дождей и ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Накануне, напомним, в стране был побит температурный рекорд 43-летней давности.

В Высоком (Брестская область) воздух прогрелся до 29 градусов тепла. Прежний максимум дня составлял 27,5 градуса (зафиксирован в 1975 году в Борисове). Обновились рекорды в Минске и всех областных центрах, за исключением Витебска.