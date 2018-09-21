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«Международная амнистия»: В Беларуси по-прежнему нарушаются основные права человека

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  • 21.09.2018, 13:45

Организация выдвинула требования к белорусским властям.

Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила о сохраняющихся проблемах с правами человека в Беларуси, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Как сообщает сайт организации, отчет о ситуации с правами человека в Беларуси подготовлен для Комитета ООН по правам человека (КПЧ) в преддверии предстоящего рассмотрения пятого периодического доклада страны в отношении мер, предпринятых для выполнения положений Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

В документе кратко изложены основные проблемы в области прав человека в Беларуси, вызывающие озабоченность «Международной амнистии», за период с 2013 по 2018 годы.

«В течение этого периода власти Беларуси по-прежнему нарушали целый ряд основных прав человека, — отмечают правозащитники. — Несмотря на позитивные шаги, указывающие на определенный прогресс в отношении отмены смертной казни, в Беларуси по-прежнему выносили смертные приговоры и тайно казнили заключенных. Власти страны последовательно игнорировали требования Комитета по правам человека ООН остановить казни на период, в течение которого уголовные дела приговоренных к смерти находятся на рассмотрении в суде».

Власти Беларуси также продолжают нарушать права граждан на свободу мирных собраний, на свободу объединений и свободу выражения мнений, а также на свободу и личную неприкосновенность. Только за март и апрель 2017 года по всей стране были задержаны сотни участников мирных протестов, в ряде случаев с применением чрезмерной силы со стороны милиции, подчеркивают правозащитники.

«Большая часть печатных СМИ, радио- и телеканалов в стране работают в условиях непосредственного контроля со стороны правительства. Кроме того, власти предприняли ряд шагов, направленных на расширение и усиление контроля за электронными СМИ в интернете, — говорится в докладе. — Существующее законодательство, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, позволяет властям осуществлять широкомасштабную слежку без каких-либо подтверждений ее правомерности, при этом отсутствуют надлежащее санкционирование и надзор за осуществлением слежки со стороны какого-либо независимого судебного органа».

Последние по времени поправки к закону о СМИ, принятые в июне 2018 года и вступающие в силу 1 декабря, «расширяют полномочия правительства по контролю за СМИ в интернете». «В соответствии с этими поправками появляются новые бюрократические препоны для сайтов, которые хотели бы зарегистрироваться в качестве официальных онлайн-изданий. Веб-сайты, которые предпочли не регистрироваться в качестве официальных интернет-изданий, или же не соответствуют новым критериям, не могут подавать заявки на аккредитацию в госучреждения, что по сути лишает их возможности освещать работу властей», — говорится в документе.

Свобода объединений в Беларуси по-прежнему неоправданно ограничивалась, отмечается в документе. Вместе с тем, в настоящее время рассматриваются возможные изменения законодательства в отношении декриминализации участия в деятельности незарегистрированных организаций.

В подготовленном документе приводятся конкретные примеры нарушений прав и свобод, в том числе задержание белорусских и международных правозащитников и журналистов в офисе закрытого властями правозащитного центра «Весна» в марте 2017 года, многочисленные штрафы журналистам-фрилансерам за сотрудничество с иностранными СМИ, штрафы ЛГБТ-активистке Виктории Биран за фотографии с плакатом на фоне административных зданий, нахождение в заключении активиста Дмитрия Полиенко (признан «Международной амнистией» узником совести).

«Международная амнистия» также дает следующие рекомендации белорусским властям:

— немедленно заменить все смертные приговоры тюремным заключением и ввести официальный мораторий на применение смертной казни;

— убрать завесу секретности, окружающую применение смертной казни, и проинформировать родственников казненных ранее заключенных о местонахождении их захоронений и дате казни;

— соблюдать в полной мере право на свободу и личную неприкосновенность, в частности, отказаться от практики произвольных арестов и задержаний лиц исключительно в связи с их попытками осуществить свое право на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний под предлогом совершения ими правонарушений по статье 23.34 (участие в несанкционированных массовых мероприятиях) и по статье 23.4 (неповиновение законным требованиям представителей власти) КоАП.

— незамедлительно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех лиц, лишенных свободы исключительно в связи с их попытками осуществить свое право на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний;

— провести независимое, беспристрастное и эффективное расследование всех случаев незаконного лишения свободы сотрудниками правоохранительных органов, привлечь к ответственности в ходе справедливых судебных процессов всех виновных в подобных нарушениях, обеспечить всем пострадавшим доступ к эффективным средствам правовой защиты;

— соблюдать право на свободу выражения мнений, законодательно и на практике отменить все неоправданные ограничения, в частности, отменить все положения закона о СМИ, нарушающие международные обязательства Беларуси в области прав человека;

— прекратить репрессии в отношении критиков правительства и прочих инакомыслящих, в частности, закрыть все административные и уголовные дела, возбужденные в отношении лиц в связи с их попытками осуществить свое право на свободу выражения мнений;

— прекратить преследования и прочие репрессии в отношении СМИ и отдельных журналистов;

— отменить требование об аккредитации для журналистов, сотрудничающих с иностранными СМИ.

— привести законодательство, регулирующее правила проведения тайного наблюдения, в соответствие с международными обязательствами Беларуси, в частности, обеспечить, чтобы слежка не могла вестись при недостаточных правовых основаниях или без всякого санкционирования;

— соблюдать в полной мере право на свободу мирных собраний, отменить неоправданно строгие ограничительные правила, регулирующие проведение общественных собраний;

— зарегистрировать политические партии и организации гражданского общества, которым было произвольно отказано в регистрации.

Отчет «Международной амнистии» по Беларуси будет представлен на 124-й сессии КПЧ, которая пройдет с 8 октября по 2 ноября.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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