Российский рубль начал падение после введения новых санкций США 2 21.09.2018, 13:47

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Финансовые рынки РФ отказались уязвимыми для американских санкций.

Курс доллара на открытии Московской биржи вырос на 15 коп., достигнув отметки 66,41 руб. Позже произошла коррекция, в результате которой рубль не только восстановил утраченные позиции, но и немного вырос по отношению к американской валюте. По состоянию на 10:25 мск доллар стоил 66,20 руб, сообщает РБК.

Курс единой европейской валюты на открытии поднялся на 25 коп., однако затем ситуация стабилизировалась. К 10:25 мск рост евро составил лишь 0,01% (78,05 руб.).

Российская валюта укреплялась в течение недели после решения Банка России от 14 сентября повысить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, и продления до конца года моратория на покупку валюты на открытом рынке. Курс евро, который на прошлой неделе достигал отметки 81 руб., накануне опускался ниже 78 руб. Доллар, стоивший неделю назад около 68,5 руб., потерял более 2 руб.

Накануне США ввели санкции против 27 россиян и шести компаний, которые в Вашингтоне считают связанными с оборонно-промышленным комплексом и разведывательными службами России. Среди них — логистическая компания Министерства обороны, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.

Среди физических лиц, попавших под ограничения, — подозреваемые во вмешательстве в президентские выборы в США через создание «фабрики троллей», а также представители Генштаба.