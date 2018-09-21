Польша: Мелкие предприниматели будут платить меньше налогов 1 21.09.2018, 13:59

Правительство страны улучшает условия для бизнеса.

Правительство Польши намерено снизить корпоративный подоходный налог CIT для мелких предпринимателей с 15% до 9%. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сашин, сообщает «Радио Польша».

Ранее правительство уже снижало корпоративный подоходный налог до 19%, что оказалось очень выгодным для владельцев малого бизнеса, отметил министр.

«Предыдущее снижение налога уже вступило в силу, благодаря ему в карманах польских мелких предпринимателей осталось более 300 млн злотых, а это более 81 млн долларов. Эта сума не была направлена в бюджет, так как осталась в карманах бизнесменов. На данный момент мы готовы предложить предпринимателям следующее финансовое вливание», - заявил министр Яцек Сашин.