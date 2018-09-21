10 самых красивых городов Европы осенью 3 21.09.2018, 14:04

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Несколько городов, где собраны места, которые осенью еще красивее обычного.

Существует мнение, что осень – пора домоседов. С окончанием бархатного сезона и наступлением осени мы меняем легкие и незамысловатые летние наряды на вязаные свитера, добавляем в утренний кофе корицу, а на смену поездкам за город с шумной компанией друзей приходят уютные выходные, которые хочется провести в обнимку с книгой и огромной кружкой барбарисового чая, пишет bravoavia.ru.

Это, спору нет, восхитительная осень – но даже с самого широкого подоконника, где можно часами сидеть, пытаясь разглядеть город сквозь пелену тумана, не видно всей красоты этого сезона. Поэтому предлагаем вам выбрать один, а лучше – несколько городов из этого списка, где собраны места, которые осенью еще красивее обычного. Ведь в домашнее спокойствие приятнее всего окунуться после насыщенного яркими, как осенние краски, впечатлениями путешествиями.

1. БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Немецкая столица, достойная визита сама по себе, осенью преображается до неузнаваемости. В местных парках, таких как Грюнвальд, хочется остаться навсегда (ну или по крайней мере до тех пор, пока без перчаток не начнут мерзнуть руки), и осенняя свежесть становится отличным дополнениям к многочисленным музеям, галереям и культурным центрам этого города. Кроме того, как раз осенью в Берлине проходят целых два необычных фестиваля – фестиваля света. Первый из них проводят в сентябре, второй в октябре.

Ну а если фестивальные толпы вам не по душе, их легко можно заменить походом в ботанический сад.

2. БРЮГГЕ, БЕЛЬГИЯ

Очаровательный небольшой городок, который покорил всю Европу, нельзя было не внести в этот список. Рай медиевиста и любого человека, которому нравится очарование старины, этот город радует готической атмосферой, которую только усиливают осенние туманы. В них легко заблудиться, но исторический центр Брюгге, где сосредоточены все главные достопримечательности, пропустить трудно.

В свободное время вечером, когда ноги уже отказываются наматывать очередной круг по баснословно красивым мощеным улочкам, рекомендуем посмотреть замечательный фильм, действие которого происходит здесь же – «Залечь на дно в Брюгге». Всегда интересно замечать на экране знакомые пейзажи.

3. БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Кому-то осенний Будапешт может показаться чересчур суровым, но мы с этим не согласны. К этому городу просто нужно найти подход, что после бокала хорошего вина становится намного проще – в сентябре, когда сбор урожая подходит к концу, здесь проходит прекрасный фестиваль, посвященный этому божественному напитку.

Городской парк, остров Магрит, гора Геллерт – это только немногие из тех мест, где можно полюбоваться восхитительным видом и определиться, в какой из множества местных музеев, среди которых есть очень необычные (например, гнетущий, но неоспоримо полезный для каждого Музей террора), направить свои стопы.

4. ЭДИНБУРГ, ШОТЛАНДИЯ

Шотландская столица, которая все лето была в постоянном напряжении, осенью постепенно начинает расслабляться, сбавлять ритм жизни – и дает гостям возможность не торопясь насладиться шотландским гостеприимством. Этот город не настолько крупен, как может показаться, и основные его достопримечательности вполне можно обойти на своих двоих, попутно наслаждаясь неподдельным, живым очарованием Эдинбурга, которое не уловишь из окна туристического автобуса.

Кроме того, здесь бурлит культурная жизнь – в октябре проводится необычный фестиваль сторителлинга, рассказывания историй, который уже успел завоевать международную популярность. Но если вы на него не успеваете, не стоит расстраиваться, ведь и в ноябре здесь есть чем заняться – например, сходить на Ночь костров.

5. КИОТО, ЯПОНИЯ

Для тех, кто не боится дальних и экзотических путешествий, идеальным вариантом станет одна из старых столиц Японии, Киото. В отличие от современного Токио, который кажется настоящим городом будущего, Киото бережно хранит очарование старины, которое ярче всего проступает осенью. Буддистские и синтоистские храмы, выстроенные из холодного камня и теплого дерева много лет назад, утопают в алых листьях как в огне, которому не под силу их сжечь, — незабываемое зрелище.

6. ЛОНДОН, АНГЛИЯ

Наверное, это самый очевидный пункт, но мы просто не могли удержаться. Лондон хорош всегда, но осенью особенно. Своими глазами в этом можно убедиться, посетив один из королевских парков, где царит буйство природы, но не ими едиными – строгий молчаливый Тауэр, например, производит особенно сильное впечатление именно в это время года, а после уличной прохлады так и хочется заглянуть в один из множества пабов и согреться кружкой отменного эля.

7. ЛОДЗЬ, ПОЛЬША

Не стоит забывать и о своих ближних соседях. В Польше много красивых городов, и все они расцветают золотым и багряным с наступлением осенней поры; поляки любовно называют ее Złota Polska Jesień – золотая польская осень.

Варшава и Краков, возможно, опережают Лодзь по популярности, но именно ему досталось звание самого зеленого города этой страны. Так что вбирайте, какой парк вам больше нравится – имени Пилсудского, Видзевский или любой из множества других, – и наслаждайтесь красотой природы, от которой захватывает дух.

8. ЛУГАНО, ШВЕЙЦАРИЯ

В сентябре и октябре здесь все еще достаточно тепло, чтобы провести потрясающие выходные у одноименного озера, зеркальная гладь которого, опоясанная горами, манит взор. Прелесть в том, что можно не только насладиться потрясающим видом с берега, но и взять лодку напрокат, чтобы оценить, как восхитительно выглядит город с воды.

На старом-добром фуникулере можно подняться на гору – и, если вам повезло здесь оказаться в начале октября, потом можно смело направиться на ежегодный осенний фестиваль. Лучшего времени, чтобы послушать народную музыку, распробовать блюда местной кухни и подружиться со швейцарцами, нельзя и придумать.

9. ОСЛО, НОРВЕГИЯ

Холодный, промозглый город, где на улицах ни души? А вот и нет! На самом деле Осло – один из самых ярких и жизнерадостных городов Северной Европы, и об этом говорит все от ярких красок, в которые здесь выкрашены дома, до дружелюбных улыбок норвежцев, про которых, вопреки стереотипам, совсем не скажешь «характер нордический». Свежий воздух, у которого будто бы даже появляется особый удивительный аромат, по которому потом так скучаешь, и волшебный свет, напоминающий заботливо настроенный фильтр, придают городу еще больше очарования.

Отличительная особенность города – настоящее разнообразие музыкальных фестивалей, от местных, посвященных современной музыке, до мировых, среди которых трудно выбрать только один. Кроме того, как раз осенью обретает подлинное разнообразие национальная кухня (предупреждаем сразу, добавке просто невозможно сказать «нет», так что, возможно, в ремне придется проколоть еще одно отверстие).

10. ПРАГА, ЧЕХИЯ

Прага – это торжество осени, город, который она сделала бы своей резиденцией и главной жемчужиной (или, все-таки, главным рубином, по цвету напоминающем алые кленовые листья на солнце?) своей золотой короны. Фестиваль винограда и праздник света – яркие, громкие празднества, веселье которых сильнее подчеркивает контраст между неумолимыми сумерками и тягучей тишиной полудня, которую нарушает только звон ложки в чашке с горьким горячим шоколадом. Прага одновременно завораживает и самую малость тревожит, особенно если встретить ее с потрепанным томиком Майринка в сумке. Если вы стремитесь к идеальному осеннему путешествию, то оно вас ждет именно в этом городе.