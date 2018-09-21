США: Мы с нетерпением ждем, что однажды увидим Грузию в НАТО 21.09.2018, 14:17

Госдепартамент сделал заявление по итогам встречи Майка Помпео с премьер-министром Грузии.

«Мы с нетерпением ждем, что однажды увидим Грузию в НАТО», - об этом на вчерашней пресс-конференции заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт, сообщает «Грузия онлайн».

Она подытожила встречу госсекретаря США Майка Помпео и премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, отметив, что США подтвердили свою поддержку Грузии.

«Государственный секретарь Майк Помпео встретился с премьер-министром Грузии и подтвердил твердость двусторонних отношений между США и Грузией. Десять лет назад Россия напала на Грузию и продолжает оккупацию ее регионов – Абхазии и т.н. Южной Осетии. Несмотря на то, что Россия оккупировала 20 процентов территории Грузии, и в условиях текущей оккупации имеют место убийства людей, похищения и другие правонарушения, Грузия все-таки продолжает реформу демократических институтов и развитие экономики. США стоят рядом с Грузией, американские и грузинские военные бок о бок борются в Афганистане, где участие этой страны на душу населения - самое большое среди стран-участниц миссии НАТО «Решительная поддержка».

Мы с нетерпением ждем, что однажды увидим Грузию в НАТО. США продолжают поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в международно признанных границах и США продолжат содействовать усилиям Грузии для укрепления верховенства права и подотчетного управления», - заявила пресс-секретарь Госдепа США.