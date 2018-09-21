На Дмитрия Полиенко усилилось давление в бобруйской колонии 21.09.2018, 14:39

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Уже через месяц политзаключенный должен выйти на свободу.

Администрация Бобруйской колонии усилила давление на политзаключенного Дмитрия Полиенко, который примерно через месяц должен выйти на свободу.

«Заключенным запретили общаться с Дмитрием под угрозой перевода в другой отряд», - сообщила palitviazni.info подруга активиста Марина Носенко.

25 сентября Александр Полиенко, отец политзаключенного, собирался на долгосрочное свидание с сыном, но его отменили. Администрация колония обыскала вещи Дмитрия: забрали все письма, открытки и ручки, письма, которые он хотел присылать на днях сам, в том числе записи с телефонами родных. Мол, эти вещи "не соответствуют списку", а потому и отменили свидание.

"Дмитрию объяснили, что в его вещах были «запрещенные продукты», - уточнила Марина Носенко. - При том, что все передачи проверяются, а другие продукты можно приобрести только на месте! Кроме того, насколько мне известно, забрали у Полиенко также блокнот и жалобу, которую он писал. Его письма до нас так и не дошли".

По словам Марины Носенко, апогеем издевательств стал запрет заключенным, которые общаются с Дмитрием, общаться с ним под угрозой перевода в другой отряд. А некоторых за коммуникацию с ним специально публично и перевели.

"Кроме этого, дергают оперативники, - добавляет Марина. - Деньги Дмитрий просил не присылать, но давайте поддержим его письмами и открытками. Нужно показать ему, что он не один и помочь выдержать последний месяц издевательств тюремной системы".

Политзаключенный должен выйти на свободу 24 октября.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании "Критическая масса", которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района г. Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК. Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменено отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста направили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Дмитрию Полиенко можно присылать письма поддержки по адресу: 213800 Могилевская область, город Бобруйск, ул. Сикорского, 1. ИК-2, отряд № 9.