Путин почти на два часа опоздал на встречу с Лукашенко 13 21.09.2018, 15:00

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(обновлено) Пресс-служба диктатора отказалась общаться со СМИ.

Путин почти на два часа опоздал на встречу с Лукашенко, сообщает издание gazeta.ru, которое ведет онлайн-трансляцию предстоящей встречи двух правителей.

«Встреча в Сочи была запланирована на час дня. Но пока подтверждения о ее начале нет. Всем известна привычка Владимира Путина опаздывать к началу мероприятий. Это происходит регулярно даже на уровне международных мероприятий. Встреча с Лукашенко имеет статус рабочего визита. Так что, похоже, кому-то придется подождать», - иронизирует российское издание.

Пресс-служба белорусского диктатора уведомила, что Лукашенко не будет общаться с прессой ни до, ни после переговоров, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Российские СМИ начали выдавать сообщения, что диктовать условия Лукашенко не сможет и в последнее время нервничает, так как Беларусь зависима от внешних займов и российских кредитов.

В 14.54 российские СМИ сообщили, что встреча Путина и Лукашенко, прибывшего в Россию с рабочим визитом, началась.