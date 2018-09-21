Россияне растеряли свободные деньги 21.09.2018, 15:13

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У населения остается на руках все меньше денег после трат на необходимые товары и услуги.

По оценкам холдинга "Ромир", в прошлом месяце объем "свободных денег" в России снизился по сравнению с июлем на 12,9%, до 23,6 тысячи рублей, пишет finanz.ru.

В августе объем свободных денег в российских семьях снизился после рекордного повышения в июне и июле, отмечают аналитики холдинга. Августовское значение индекса оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая.

"Сезон отпусков заканчивается, жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги", - констатируют в "Ромире".

Самое большое падение - на 16% или 4,6 тысячи рублей - произошло в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек.

"На втором месте - "миллионники". В мегаполисах ИСД снизился на 12,6% или на 4,4 тыс. рублей. У жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек объём свободных денег уменьшился на 10,1% или на 1,9 тысячи рублей", - отмечает "Ромир".

Тем временем, реальные доходы россиян возобновили падение. Снижение показателя - на 0,9% за август - было зафиксировано официальной статистикой впервые с декабря прошлого года.

В среднем, по оценке Росстата, граждане РФ получали в августе по 31818 рублей. И хотя в номинальном выражении доходы увеличились - на 2,7%, или 846 рублей - все дополнительные деньги сгорели в инфляции.