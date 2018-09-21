Житель Калинковичей добивается досрочной пенсии 21.09.2018, 15:22

Руслан Метлицкий

В этом ему помогает независимый профсоюз РЭП.

Комиссия по назначению пенсий Калинковичского райисполкома отказала 54-летнему Руслану Метлицкому в назначении досрочной пенсии за «особые условия труда», сообщает гомельская «Весна».

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко подготовил и подал иск в суд Калинковичского района в пользу литейщика ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод» Руслана Метлицкого с требованием назначения ему досрочной пенсии на шесть с половиной лет по так называемому списку №1 за вредные условия труда.

Руслан Метлицкий имеет специальный стаж 6,5 лет литейщика с вредными условиями труда ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», что позволяет ему уже сегодня уйти на пенсию. Тем не менее, местный отдел соцобеспечения отказался признать его специальный стаж, так как, по - мнению, чиновников работодатель ошибочно выдал литейщику справку, подтверждающую его право на досрочное назначение пенсии.

Обращение в порядке соблюдения досудебного урегулирования возникшего спора в Комитет по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома результата не принесло – чиновники от соцзащиты по-прежнему отказываются признать документ работодателя, называя его как «ошибочно выданный».

Профсоюзный юрист заявляет, что местная соцзащита ранее назначила досрочную пенсию нескольким бывшим коллегам по цеху Руслана Метлицкого, которые работали в такой же должности литейщиков, получали одни и те же доплаты за вредность, имели одинаковые по продолжительности трудовые отпуска.

«Тот факт, что работодатель впоследствии произвел переаттестацию рабочего места литейщика, в результате которой данная работа уже не является вредной, не может являться законным основанием для отказа члену нашего профсоюза в назначении досрочной пенсии, так как на момент его работы данное рабочее место было как раз-таки аттестовано по вредной сетке», - добавил Леонид Судаленко.

В качестве меры по обеспечению доказательств профсоюз потребовал у суда обязать Калинковичское районное управление по труду, занятости и социальной защиты предоставить в суд пенсионные дела бывших коллег - литейщиков Руслана Метлицкого, которым здесь все же была назначена досрочная пенсия.