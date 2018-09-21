закрыть
21 сентября 2018, пятница, 15:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Житель Калинковичей добивается досрочной пенсии

  • 21.09.2018, 15:22
Руслан Метлицкий

В этом ему помогает независимый профсоюз РЭП.

Комиссия по назначению пенсий Калинковичского райисполкома отказала 54-летнему Руслану Метлицкому в назначении досрочной пенсии за «особые условия труда», сообщает гомельская «Весна».

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко подготовил и подал иск в суд Калинковичского района в пользу литейщика ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод» Руслана Метлицкого с требованием назначения ему досрочной пенсии на шесть с половиной лет по так называемому списку №1 за вредные условия труда.

Руслан Метлицкий имеет специальный стаж 6,5 лет литейщика с вредными условиями труда ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», что позволяет ему уже сегодня уйти на пенсию. Тем не менее, местный отдел соцобеспечения отказался признать его специальный стаж, так как, по - мнению, чиновников работодатель ошибочно выдал литейщику справку, подтверждающую его право на досрочное назначение пенсии.

Обращение в порядке соблюдения досудебного урегулирования возникшего спора в Комитет по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома результата не принесло – чиновники от соцзащиты по-прежнему отказываются признать документ работодателя, называя его как «ошибочно выданный».

Профсоюзный юрист заявляет, что местная соцзащита ранее назначила досрочную пенсию нескольким бывшим коллегам по цеху Руслана Метлицкого, которые работали в такой же должности литейщиков, получали одни и те же доплаты за вредность, имели одинаковые по продолжительности трудовые отпуска.

«Тот факт, что работодатель впоследствии произвел переаттестацию рабочего места литейщика, в результате которой данная работа уже не является вредной, не может являться законным основанием для отказа члену нашего профсоюза в назначении досрочной пенсии, так как на момент его работы данное рабочее место было как раз-таки аттестовано по вредной сетке», - добавил Леонид Судаленко.

В качестве меры по обеспечению доказательств профсоюз потребовал у суда обязать Калинковичское районное управление по труду, занятости и социальной защиты предоставить в суд пенсионные дела бывших коллег - литейщиков Руслана Метлицкого, которым здесь все же была назначена досрочная пенсия.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич