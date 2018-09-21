В Македонии заявили о вмешательстве РФ во внутренние дела страны 21.09.2018, 15:26

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Лавров даже выучил все названия македонских сел.

Еще три года назад Кремль вообще не интересовала Республика Македония, но с тех пор начался процесс активного вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом заявил лидер ведущей албанской партии Македонии "Демократический союз за интеграцию" Али Ахмети, передает "Нова".

"Еще три года назад Кремль вообще не интересовала Республика Македония, но три года назад министр иностранных дел России Сергей Лавров начал на каждой своей конференции, во время каждого своего публичного мероприятия демонстрировать, что он изучил все названия сел Македонии, где появлялась хотя бы наименьшая проблема ", - сказал он.

"Более того, его последнее заявление было весьма жестким: что членство Македонии в НАТО является глубокой провокацией для российской политики, поэтому не может быть реализовано. В этом случае мы имеем столкновение с философией и дипломатией, которую реализует Кремль, потому что исторически мы принадлежим к западному блоку, к западной культуре. 30 сентября мы оторвемся от сферы интересов России, которые она проводит, чтобы иметь влияние в регионе Западных Балкан ", - добавил Ахмети.

Большая часть правительства Македонии состоит из членов Социал-демократической партии, победившей на выборах. Крупнейшая албанская партия, "Демократический союз за интеграцию", имеет шесть министерских портфелей, партия Альянс для албанцев - двух министров.

Референдум о новом названии Македонии запланирован на 30 сентября. Переименование страны является ключевым условием Греции - только так Афины соглашаются прекратить блокировать присоединение Македонии в НАТО. Страну могут переименовать в Северную Македонию.

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что экс-депутат Госдумы РФ, греческий бизнесмен Иван Саввиди финансирует подготовку провокаций в Македонии перед референдумом, а также кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, направленную против изменения названия страны.

Как сообщалось, Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения об изменении названия.

Напомним, на саммите НАТО члены Альянса согласились открыть переговоры о членстве Македонии. Однако генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не видит возможности завершить вступление Македонии в НАТО, если страна не согласится менять свое конституционное название.