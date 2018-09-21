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Два белоруса вошли в команду недели Лиги Европы

  • 21.09.2018, 15:34

УЕФА назвал футболистов, попавших в символическую команду недели в Лиге Европы.

В их числе — два белоруса Денис Щербицкий и Александр Мартынович, сообщает «Прессбол».

Денис Щербицкий (БАТЭ), Йоаким Меле ("Генк"), Энсо Роко ("Бешикташ"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Микаэль Лустиг ("Селтик"), Рафаэл ("Спортинг"), Эвер Банега ("Севилья"), Кай Хавец ("Байер"), Изет Хайрович ("Динамо" Загреб), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Пьер-Эмерик Обамейянг ("Арсенал").


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