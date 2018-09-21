Carlsberg становится полноценным хозяином «Аливарии» 5 21.09.2018, 15:52

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Фото: alivaria.by

Датский концерн выкупил еще 10,5% акций пивоваренной компании.

Baltic Beverages Holding (BBH), подконтрольная пивоваренному холдингу Carlsberg, выкупила 10,5% акций «Аливарии» у Европейского банка реконструкции и развития.

Как пишет tut.by, данную информацию распространила юридическая компания Sorainen, которая сопровождала сделку. Ее сумма не разглашается.

В августе BBH выставила оферту, что готова купить 12 849 простых акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария» по цене от 1 039 до 1 082 долларов за акцию. Таким образом сумма сделки могла быть в диапазоне от 13,4 млн до 13,9 млн долларов.

После этой сделки у ЕБРР осталось еще 10,5% акций «Аливарии», сказал представитель банка. Он подтвердил продажу 12 849 простых акций.

В 2005 году Европейский банк реконструкции и развития стал акционером минского пивзавода, выкупив 30% акций. В 2006 году акционером «Аливарии» стала BBH, которая была совместным предприятием компаний Carlsberg и Scottish&Newcastle и на тот момент включала 19 пивных заводов в семи странах Восточной Европы. В 2008 году Carlsberg Group выкупил долю BBH, а спустя 2 года нарастил долю с 30% до 47%.

В 2011 году семья Дудко покинула «Аливарию» под контролем Carlsberg. Доля датского концерна выросла с 47% до 67,8% акций. За 20% акций минского завода Carlsberg выплатил около 17,7 млн долларов. Цена приобретения акций составила 633−761,12 долларов.

Таким образом за прошедшее время цена акции «Аливарии» существенно выросла. ЕБРР же в свою очередь постепенно снижал свое присутствие в минском пивзаводе, а Carlsberg устанавливал полноценный контроль над «Аливарией». Небольшим пакетом акций еще владеют более 230 физлиц.

Выручка «Аливарии» в 2017-м составила 146,8 млн рублей, чистая прибыль — 17,4 млн.