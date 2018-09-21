Литовский политолог: Беларусь может стать военным форпостом России 2 21.09.2018, 15:55

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Виктор Денисенко

Фото: DELFI

Диктатура Лукашенко сегодня угрожает соседним с Беларусью странам.

Об этом в интервью Сharter97.org заявил политический обозреватель из Литвы, доктора социальных наук Виктор Денисенко.

- Как бы вы обрисовали политику Литвы в отношении Беларуси? Можно ли сказать, что она расходится в некоторых моментах с общеевропейской?

- Долгое время Беларусь для Европы была страной-загадкой. Известно, что Александра Лукашенко называли последним диктатором Европы, что и определяло основной взгляд на эту страну, были попытки оказать давление, добиться демократизации. В целом Литва придерживалась и придерживается такой точки зрения, за небольшим исключением: в литовской политике на Беларусь всегда смотрели с точки зрения realpolitik. Говорят, что «мы соседи и с этим ничего не поделаешь, и с этим надо жить». Поэтому политика Литвы в отношении Беларуси всегда была чуть более прагматичной. Можно вспомнить визит Дали Грибаускайте в ходе её первого срока.

Тогда Лукашенко в своём роде «прорвал» европейскую блокаду. Его никто из западных стран не приглашал, но его пригласили в Вильнюс. Правда, этот «прорыв» был незначительным, но это отразило взгляд Литвы на Беларусь: мы соседи, поэтому невозможно не поддерживать хоть какой-то диалог. В данный момент он не особенно активен, не на очень высоком уровне, но Литва в этом смысле достаточно прагматична.

- Это был 2010 год. Через два с половиной месяца в Минске была брутально разогнана мирная демонстрация несогласных с результатами выборов белорусов.

- Да, именно так.

- Как бы вы определили региональную роль Беларуси? Литва, Латвия, Польша, Украина – соседи Беларуси. И России, которую все соседи Беларуси обозначают как агрессора. Воспринимается ли Беларусь отлично от России в общем контексте?

- Это сделать довольно сложно. В процессе наблюдения (как-то я даже провёл небольшое исследование на тему, как Беларусь определяют в литовских СМИ), можно сказать, что в Литве на Беларусь не смотрят как на самостоятельное государство. Фактически, когда речь идёт о Беларуси, включается контекст того, что это государство зависимо от России, в той или иной мере сателлит России. Так что с точки зрения геополитики Беларусь всё время рассматривается в связке с Россией, поэтому говорить о её региональной роли сложно. Она в Литве в плане геополитики рассматривается как второстепенная страна, всецело зависимая от России.

При этом можно сказать, что сама Беларусь пыталась найти свою нишу. Лукашенко, как мы помним, заигрывал с Китаем и, возможно, думал, что Беларусь может стать воротами для Китая в Европу. Можно вспомнить и определённую дипломатическую удачу – Минские соглашения. Важно отметить, что это была личная удача именно для Минска, поскольку сами эти соглашения не выгодны Украине, а Россия не желала их придерживаться. Тем не менее, в тот момент Минск смог выйти на мировую арену и попытаться найти своё место в регионе, показав себя как посредник и «миротворец». Но это было кратковременное явление. Поэтому, обобщая, к сожалению для Беларуси, её региональная роль в данный момент незначительна.

- Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в Латвию. Как это стоит рассматривать с точки зрения отношений Литвы и Латвии и политики Литвы в отношении Беларуси?

- Попытки Лукашенко диверсифицировать политические направления мы наблюдаем уже лет 10. Опять же это связано с большой зависимостью Беларуси от России. С одной стороны, власть прекрасно понимает существование подобной зависимости. С другой стороны, такая зависимость для любого государства опасна. И попытки найти какие-то очень разные векторы – от Китая до Венесуэлы, предпринимались и раньше. А в контексте 2014 года можно отметить попытки Минска найти ещё какие-то связующие точки в том числе и с Европой. Я думаю, в этом контексте надо рассматривать анонсированный визит Лукашенко в Латвию.

Насколько известно, Латвия не поддерживает идею не покупать электроэнергию, когда Островецкая АЭС будет построена. Существуют и другие моменты, поэтому трудно на данный момент прогнозировать, как это отразится на отношениях между странами – Литвы, Латвии и Беларуси. Если вдруг будут достигнуты какие-то договорённости, связанные с портами Латвии, переводом груза и т.д., это может иметь последствия, но я не хотел бы сейчас ничего прогнозировать, пока никаких договорённостей нет.

- Видите ли вы интерес к Беларуси с точки зрения ЕС в целом?

- Я бы сказал, что в последние годы, на самом деле, интерес растёт. Возможно, в этом большая заслуга не самой Беларуси, сколько на это повлияли условия сложившейся в регионе геополитической ситуации. Как я говорил, Лукашенко называли последним диктатором Европы, но сегодня, на фоне России и политики в отношении соседей, в первую очередь Украины, Беларусь выглядит не такой уж и страшной. Конечно, все понимают, что Беларусь сегодня - это авторитарное государство, где есть один лидер, диктатор и он угрожает соседям, но в последнее время воздерживается от резких заявлений.

Когда Европа смотрит в сторону Беларуси существует некоторый консенсус: давайте не будем оставлять Беларусь один на один с Россией и, возможно, удастся достичь определённого баланса, чтобы Беларусь хотя бы оставалась нейтральной, поскольку геополитическая ситуация сложная и напряжённая. В это смысле интерес к Беларуси, как к пограничному государству (точке соприкосновения, условно говоря, западного мира и евразийского) растёт. В своё время, несмотря на все противоречия, Беларусь была включена в программу Восточного партнерства, за что ратовала Польша и Литва. Таким образом Минску был послан сигнал, что, несмотря на прохладные отношения между Беларусью и Европой, дверь для неё окончательно не закрыта, осталась небольшая щель, через которую можно общаться.

- Однако, несмотря на все оставленные щели и разговоры о потеплении и сближении, в Беларуси всё по-прежнему. Например, недавние обыски в редакциях и домах у журналистов, их задержание. Как это можно объяснить на фоне этого декларируемого сближения?

- Ответ здесь достаточно простой. Несмотря на возможное изменение взгляда Минска по отношению к Западу, можно вспомнить, что лет десять назад риторика была довольно воинственная. Это меняется, но при этом Беларусь является авторитарным государством. А в авторитарном государстве притеснение независимых СМИ, к сожалению, является естественным.

Одни независимые СМИ, например, Charter97.org, были вынуждены покинуть страну. Но есть СМИ, которые пытаются играть на белорусском поле, не поддаваясь авторитарным правилам в этой стране. Поэтому подобные всплески – притеснения и репрессии, для Беларуси достаточно характерны и происходят они достаточно волнообразно. Мы говорили про 2010 год, но можно вспомнить и 2008 год, когда власти выпустили из тюрем тогдашних политзаключённых, но через некоторое время появились новые политзаключённые. Независимые СМИ некоторое время работали в Беларуси более или менее спокойно, но сейчас идет новая волна, когда журналистам под надуманным предлогом указывают на их место. Это предупредительная мера, чтобы все понимали – с государством шутки плохи.

Данные процессы в авторитарных странах всегда удручают, но не удивляют. Удивление может вызвать лишь форма, это не откровенное политическое преследование, власти пытаются замаскировать подобные выпады под нечто другое. Предпринятые властями меры в связи с декларируемым обвинением в целом очевидно неадекватны, поэтому история здесь достаточно прозрачная. Минск не хочет говорить в открытую, что это политическое давление и пытается его представить как нечто иное.

- Что можно сказать о соседстве Литвы и Беларуси с точки зрения безопасности?

- Этот вопрос всегда важен. Интерес соседей – Литвы, Латвии, Польши в том, чтобы Беларусь была дружественной, нейтральной страной. И эти страны может даже устраивать режим Лукашенко, если он обеспечивает стране подобный статус. Но в Литве, Латвии и Польше велики опасения, что эта страна хоть и не является пока военным форпостом, но может им стать в ближайшем будущем. Если она станет таким форпостом, то это осложнит ситуацию в регионе, увеличит ощущение небезопасности. Поэтому и интерес соседей вполне очевиден.

- В прошлом году состоялись крупные учения «Запад-2017», что указывает на то, что Беларусь как раз является форпостом России. В ежегодных отчётах Департамента государственной безопасности открыто говорится, что в Литве работают белорусские спецслужбы, в том числе и в связке с российскими. Это на поверхности лежащие вещи, но на официальной уровне их избегают. Почему?

- О Беларуси в данном контексте говорят осторожно, чтобы не провоцировать конфликтных ситуаций в большей мере, чем уже есть на данный момент. Какое реальное положение Беларуси? Это авторитарное государство, где правит диктатор, либо это уже вассал России, который может делать на территории Беларуси всё, что угодно? Существуют разные точки зрения, но отсутствие особенно воинственной риторики в отношении Беларуси оправдывают надеждой, что Беларусь - не Россия. Да, совместные учения, сотрудничество спецслужб – это не является большой тайной, но при этом Лукашенко время от времени изображает независимую политику.

Трудно сказать, в которую сторону качнулся маятник, но если Россия захочет превратить Беларусь в форпост с Лукашенко или без него, создать марионеточное государство на ее территории или превратить Беларусь в российскую губернию, то Москве это может удастся. Возможно, растущий интерес Запада к Беларуси не спасёт, не перевесит. Но пока этого не произошло, мы её воспринимаем как всё же нейтральную территорию, которая может стать форпостом, но им ещё не стала.

- Когда началось строительство Островецкой АЭС, Литва громко высказывалась, боролась со строительством этой АЭС и Балтийской АЭС в Калининградской области. Потом накат стих и Литва вернулась к этому вопросу, когда станция уже практически построена. Почему так случилось и почему Литва так или иначе осталась одна против строительства этой станции?

- Литва всегда поднимала этот вопрос, и мы достаточно активно говорим об этом. Литва всегда рассматривала эту станцию, как элемент экономической войны. И Беларусь здесь не рассматривается отлично от России. До крымских событий достаточно мягко смотрели на Россию и в Западной Европе опасения стран Балтии даже вызывали некоторое раздражение. Основной проигрыш Литвы в том, что ей не удалось убедить даже ближайших соседей в том, что эта АЭС не только про энергетику, но про энергетическую безопасность. Поэтому первый этап был проигран.

Сейчас Литве гораздо проще убедить коллег, что есть не только конвенциональные виды угроз, но есть такие вещи как информационная и энергетическая безопасность. Нет сомнений, что АЭС будет построена. Но Литва пытается добиться, и был принят соответствующий закон в Сейме, чтобы с этой станции не покупали электроэнергию. Я не берусь прогнозировать удастся ли Литве добиться своих целей, но вектор сейчас направлен в эту сторону.