Агенты «00 Мистер Бин» Карина Орлова, «Эхо Москвы»

21.09.2018, 16:06

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Cотрудники ГРУ явили себя миру в определенных Кремлем целях.

Интервью Боширова и Петрова было настолько невероятным — от времени, которое прошло с момента комментария Путина до выхода интервью в эфир (тот же день), до «знаменитого на всю Европу Солсберецкого собора», до потеющей Маргариты Симоньян, обвиняющей в излишнем потоотделении своих спокойных как скала собеседников, что в российском обществе немедленно родился десяток теорий заговора о том, что же все-таки это было.

От того, что это были нанятые актеры до того, что убить Скрипалей пытались не эти двое, а другие, и интервью было устроено специально, и что когда в Британии начнется судебный процесс, тут-то Боширов с Петровым и представят селфи с «Солсберецкого собора» и мокнут, наконец, британское правосудие, лицом в спортивное питание.

Удивительным образом россиянам, которые не успели еще оправиться от потрясающего по своей экспрессии видеообращения генерала Золотова — того самого, настоящего главы Росгвардии, интервью Боширова и Петрова показалось чем угодно, кроме очевидного: те самые, настоящие отправители Скрипалей, сотрудники ГРУ явили себя миру в определенных Кремлем целях.

Не смогли в правдоподобности происходящего россиян убедить даже самые неприкрытые вещи. Легенда о роде занятий двоих, очевидно, была выбрана потому, что Петров знает тему протеинов и спортивного питания, так как мышечную массу как у него без добавок не нарастить, а говорил про это самое спортивное питание только он. Из них двоих Петров, очевидно, это мышцы, а Боширов — мозг операции: качок во время ответов смотрел на «умного» напарника в поисках одобрения сказанного, а Боширов вел себя так, как будто второй — предмет мебели, способный издавать звуки, которого «мозг» поправлял или обобщал за «мышцами» сказанное. Рассказывая про свою первую поездку в Солсбери, эти двое, очевидно, оправдываются перед начальством за то, что провели на вокзале так много времени и засветились — транспортный коллапс. Ну и самое главное — натренированный пустой взгляд обоих (и особенно Боширова), которому можно обучиться только в спецслужбах.

Несмотря на то, что Кремль внаглую представил всему миру агентов своих спецслужб, которые, как установили британские власти, пытались убить двоих человек на территории страны-участницы НАТО, поверить россияне в реальность цирка не смогли.

Но ребята, ведь это и есть Россия сегодня. Ведь генерал Золотов настоящий, и говорил от души. Ведь в Усманова никто не переодевался, записывая обращение к Навальному. И Рогозин более чем реален. А спецпредставитель России в ООН тов.Сафронков разговаривает с трибуны ООН языком Шарикова, и это не видеомонтаж. И губернатор Орловской области, у которого Иван Грозный вез сына на лечение из Петербурга в Москву, он тоже настоящий. А глава Совбеза Патрушев, озвучивающий муру экстрасенсов ФСБ про мысли Мадлен Олбрайт, «мечтающей забрать Сибирь» как заявление, которое мадам Олбрайт никогда не делала, это ведь тоже все реальность. Или Володин со знаменитым теперь уже спичем про решения — ну что, тоже тайная спецоперация? Да чего уж там, сам Путин в роли предводителя журавлиной стаи и старухи-грибника в компании министра обороны в панамке — это все реальность.

Подождите, а 400 килограммов кокаина спецбортом Патрушева через посольство РФ в Аргентине — да такое даже Оруэллу не снилось.

Все верно, вот такие в России олигархи — они так говорят, как Усманов, они так выглядят, как Усманов, они так думают, как Усманов.

И генералы в России такие, как Виктор Золотов. И губернаторы — как Тулеев и этот орловский интеллектуал. Ну про депутатов я молчу — от фанатички Поклонской до расистки Родниной, до Милонова и Мизулиной. Вот они такие.

И именно поэтому и агенты спецслужб в России такие, как Боширов и Петров. Не надо ждать, что Мистер Бин превратится в Джеймса Бонда. Не превратится, ведь ничто не предвещало.

Российские спецагенты не выглядят как Пирс Броснан, не разговаривают как Шон Коннери, не носят костюмы как Дэниэл Крейг и не заказывают в баре пятизвездочного отеля мартини с водкой. Русские агенты «00 Мистер Бин» снимают конуру в попытке сэкономить сто фунтов. И ездят до «Монбланка» и обратно посмотреть «знаменитый Солсберецкий собор».

А российские наемники — это не герои фильма Сикарио. Это пушечное мясо, которое идет боевой группой в двести человек отбирать нефтяные заводы у сирийцев и попадает на американские дроны, которые расстреливают их сотнями как видеоигре: быстро, эффективно, высокотехнологично, без потерь для себя.

От этого, конечно же, ни ГРУ, ни ФСБ, ни Росгвардия, ни Золотов, ни ЧВК Вагнера и лично Евгений Пригожин менее опасными не становятся. Ведь обезьяна с гранатой хоть и смешно, но опасно.

Но надо понимать, что продвинутый мир давно понял, что Россия — это именно что обезьяна с гранатой, и ровно так к ней и относится. И только в некоторых уголках Земли, как-то Филиппины или КНДР, Россию с ее Путиным, Золотовым, Патрушевым, Захаровой и Гундяевым считают серьезным игроком — то есть полной ровней самим себе.

Карина Орлова, «Эхо Москвы»