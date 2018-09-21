Как минчанка с дочкой оказались за чертой бедности 3 21.09.2018, 16:12

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Виктория Путянина

У Виктории Путятиной набралось немало претензий к властям.

Семья у минчанки Виктории Путятиной небольшая — она и дочка. В ноябре прошлого года у женщины обнаружили рак груди, а в июне дали вторую, нерабочую группу инвалидности, пишет tut.by. Ее пенсия 249 рублей в месяц. Еще сто рублей — алименты, которые бывший муж выплачивает на ребенка. Недавно Виктория узнала, что может претендовать на адресную социальную помощь. Правда, чтобы тебя поддержали, нужно год иметь доход на каждого члена семьи меньше бюджета прожиточного минимума.

«Нашли рак, сделали две операции»

Виктории 33 года, ее дочке — 13 лет. Мама с девочкой живут в одном из спальных районов Минска. Квартиру делят с бабушкой и дедушкой — Викиными родителями. Пару дней назад женщине сделали вторую операцию. Сейчас она восстанавливается, но готова рассказать свою историю. Говорит, все было, как у всех. Беды не ждал никто.

— Восемь лет я работала кассиром в кафетерии. Зарплата 500−550 рублей, — начинает она. — До этого была рабочей на заводе и оператором пейджинговой компании.

В ноябре 2017-го Виктория обнаружила уплотнение в груди. Обратилась в частный медцентр, оттуда «отправили в онкологию». Там специалисты сразу сказали: «У вас рак». Позже анализы показали — третья стадия. В январе женщине сделали первую операцию, в августе — вторую. С января до июня она была на больничном.

— 5 июня меня вызвали на МРЭК, я просила комиссию дать мне рабочую группу или продлить больничный, — вспоминает собеседница. — Специалисты отказали, пояснили: впереди длительное лечение. Позже, когда в отделе кадров мне выдали трудовую, я разрыдалась. Не представляла, как мы с дочкой проживем на мою пенсию.

«Чтобы обратиться за адресной помощью, нужно год прожить за чертой бедности?»

Рабочий стаж Вики 13 лет, поэтому и пенсия получилась небольшая. Первые два месяца — 220 рублей. В августе — 249 рублей. Если прибавить к этим деньгам алименты, выходит 349 рублей. Это чуть более 174 рублей на человека. Напомним, бюджет прожиточного минимума — 213 рублей 67 копеек. Так мама с дочкой оказались за чертой бедности.

Соседка подсказала, что в сложной ситуации можно получить адресную социальную помощь. Перечислила: «ты инвалид, неполная семья и маленький доход». Сказала, есть все основания для господдержки.

— Я пошла в райисполком, — продолжает собеседница. — Когда сообщила специалисту, сколько зарабатывала раньше, она ответила: «Извините, вы не подходите». Якобы в течение года у меня был хороший доход, поэтому сотрудница посоветовала обратиться к ним через год.

И подсказала другой вариант: «Ваша семья имеет право на детское пособие».

— Это 50% от бюджета прожиточного минимума, — Виктория переходит к цифрам. — В деньгах рублей сто, но и сто рублей на дороге не валяются.

Минчанка собрала нужные документы и снова посчитала. Если прибавить «детские» к их доходу, получается на человека чуть больше бюджета прожиточного минимума. И адресная социальная помощь через год снова не положена.

— Конечно, медицина у нас бесплатная. Ребенку в школе предоставили бесплатное питание и учебники, — говорит собеседница. — Где-то деньгами помогают родители. Приходится брать, куда деваться? Хорошо, проблемы с жильем нет, но живем мы впритык.

Виктория не жалуется. Врачи, говорит, дают ей хорошие прогнозы. И через десять месяцев она надеется, что группу снимут и она будет снова работать. Из-за ситуации, в которой женщина оказалась, у собеседницы накопилось немало вопросов к чиновникам. Главный из них: «Почему, чтобы обратиться за адресной социальной помощью, нужно год прожить за чертой бедности?»