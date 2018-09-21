Сбербанк РФ потерял на фоне санкций $1,2 миллиарда частных вкладов 1 21.09.2018, 16:30

Россияне активно снимали деньги с валютных депозитов.

В течение августа россияне на фоне новых санкций США и угрозы запрета долларовых расчетов для госбанков сняли с валютных депозитов Сбербанка 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg. Остальные банки России потеряли около 300 млн долларов.

При этом в конце месяца Сбербанк для удержания клиентов поднял максимальную ставку по долларовым депозитам более чем вдвое — с 1,35% до 3% и одновременно впервые с 2014 года увеличил доходность рублевых депозитов.

В Сбербанке заявили, что при объеме валютной части баланса в 94-95 млрд долларов отток средств с вкладов стоит расценивать как "результат управляемой эволюции баланса банка". В то же время в целом объем валютных депозитов в Сбербанке с начала года снизился на 10%.