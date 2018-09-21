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Про «друга» диктаторов

  • Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»
  • 21.09.2018, 16:55

Депардье запомнится совсем не участием в культовых фильмах.

Французский актер Жерар Депардье запомнится не своим участием в фильме "Полиция", за который он получил Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля. Или участием в ленте "Сирано де Бержерак", за который его наградили серебряной премией Каннского кинофестиваля.

Жерар Депардье запомнится тем, что дружил с не самыми лучшими правителями стран. Он, который отказался от французского гражданства, назвав себя «гражданином мира». Только почему-то этот мир ограничивается диктаторами.

В 2013 году Путин предоставил актеру российское гражданство. На этом подарки для Депардье в России не закончились. Он получил звания «Почетный удмурт», «Почетный гражданин Чеченской республики».

Через два года Жерар Депардье посетил Беларусь. И не просто так. А встретился с самизнаетекем. Здесь его научили косить вручную, накормили шкварками с молодой картошкой, напоили самогоном. Гражданин мира и здесь с радостью принял все подарки.

Дружеские визиты по странам, где есть вопросы с правами человека, у Депардье продолжаются. Например, он поехал в Северную Корею, чтобы посетить мероприятия в честь 70-летия образования КНДР. Северная Корея - это даже не путинская Россия. В дополнение к тяжелому экономическому положению, в КНДР имеются концлагеря. Туда помещают граждан за недостаточную любовь к чучхе. Однако гражданин мира Депардье не занимается такими мелочами. Авторитарных стран в мире много. Ждем его визиты туда. Правда, живет Депардье все-таки в демократической Бельгии.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»


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