В Мозыре обнаружен «прототип» Национальной библиотеки, который всем мешает

В Мозыре обнаружен «прототип» Национальной библиотеки, который всем мешает2
- 21.09.2018, 17:15
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Объект разваливается, а рядом - детская площадка.
Объект, по форме напоминающий уменьшенную копию Национальной библиотеки из бетона, читатель tut.by сфотографировал в Мозыре, во дворах многоэтажного дома на улице Чапаева.
На фото видно, что верхняя часть объекта разваливается, а рядом с ним — детская площадка. По словам местных жителей, это остов старого растворно-бетонного узла, который стоит здесь очень давно.