В Мозыре обнаружен «прототип» Национальной библиотеки, который всем мешает 2 21.09.2018, 17:15

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Объект разваливается, а рядом - детская площадка.

Объект, по форме напоминающий уменьшенную копию Национальной библиотеки из бетона, читатель tut.by сфотографировал в Мозыре, во дворах многоэтажного дома на улице Чапаева.

На фото видно, что верхняя часть объекта разваливается, а рядом с ним — детская площадка. По словам местных жителей, это остов старого растворно-бетонного узла, который стоит здесь очень давно.