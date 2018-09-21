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Премьер-министр Великобритании: Переговоры по Brexit зашли в тупик

  • 21.09.2018, 17:22
Тереза Мэй
Фото: Getty Images

Тереза Мэй подчеркнула, что выйти из Евросоюза с соглашением будет наилучшим вариантом.

Переговоры между ЕС и Британией по Brexit зашли в тупик. Как пишет «Европейская правда», об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй в своем видеообращении.

"Если ЕС считает, что я соглашусь на эти условия, то он существенно ошибается", – заявила она, подчеркивая недопустимость экономического отделения Северной Ирландии от остальной Великобритании.

По ее словам, другой вариант, по которому Британия остается в европейской экономической зоне и подчиняется всем европейским правилам, также недопустим.

"Я всегда говорила, что отсутствие соглашения лучше плохого соглашения. Однако я также говорила, что выйти из ЕС с соглашением будет наилучшим вариантом, поэтому предложила третий путь. Вчера Дональд Туск заявил, что наши предложения подрывают единый рынок, не объяснив причин. Поэтому мы в тупике", – заявила Мэй.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отбрасывать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений", - отметила она.

По словам Мэй, ЕС должен объяснить, что именно мешает достижению соглашения, и предложить альтернативы.

"Пока этого не произойдет, мы не сможем достичь какого-либо прогресса", - отметила Мэй.


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