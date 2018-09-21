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Как изменился минчанин, который месяц делал по 100 отжиманий в день

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  • 21.09.2018, 17:33
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Илья Луцевич

Илья Луцевич рассказал, как придерживался полезной привычки в течение 30 дней и что из этого получилось.

30-летний Илья Луцевич поделился с tut.by своей историей о том, как отжимался по сто раз за день, а еще отказался от мучного, сладкого и фастфуда.

Первоначально Илья собирался каждый день только отжиматься, но в итоге решил еще и бегать по возможности, а заодно отказаться от булочек («которые любил есть регулярно»), сладкой газировки, шоколадных батончиков и фастфуда.

— С первых же дней тело сразу и быстро привыкло к нагрузкам. Когда была возможность выйти на стадион, я практиковал такую систему: один круг бегу, а потом делаю десять отжиманий. Начал с нуля, и вперед, к десяти кругам по десять отжиманий.

Илья говорит, что из-за работы ему легко было бы найти отговорки:

— Но с особой гордостью могу сказать следующее: когда ты хочешь, то ты можешь! Я отжимался в туалете на заправке, на стоянке для фур, в грузовом отсеке служебного автомобиля, в туалете на работе, в раздевалке. Хотелось ли мне бросить начатое? Иногда было лень, но все-таки вызов стал для меня делом принципа.

Минчанин отмечает, что за месяц не занимался только три дня:

— Аргументирую это крайней усталостью. Пропущенные триста отжиманий восполнил в остальные дни, делая и 110, и даже 200 раз за день.

Сейчас, когда месяц испытаний закончился, Илья не остановился: тренируется по мере сил и возможностей.

— Это уже что-то само собой разумеющееся, отжиматься каждый день. Думаю, еще рано говорить, стал ли я стройнее и более подтянутым, но жена говорит, что да. А для меня важно то, что я чувствую себя сильнее, крепче и увереннее — и хочу двигаться дальше в этом направлении.


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