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Конституционный суд Молдовы рассмотрит отстранение Додона

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  • 21.09.2018, 18:07
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Игорь Додон
Фото: EPA

С обращением выступили депутаты Демократической партии Молдовы.

Депутаты обратились в Конституционный суд с требованием констатировать обстоятельства, при которых необходимо назначить временно исполняющего обязанности президента вместо действующего главы Игоря Додона, пишет «Европейская правда».

Свои требования демократы обосновывают повторным отказом Додона подписать указ о назначении Сильвии Раду и Николая Чубука новыми членами правительства, сообщает NewsMaker.

Додон дважды отказался назначить на должности министров здравоохранения и сельского хозяйства Сильвию Раду и Николая Чубука по предложению Демократической партии. Премьер-министр Павел Филип назвал решение президента "бессмысленным и популистским", пообещав обратиться в Конституционный суд.

Это будет уже четвертое отстранение действующего президента Игоря Додона. Согласно решению КС от 17 октября прошлого года, временно исполнять обязанности президента и подписывать указы о назначении, в случае необходимости, могут спикер парламента или премьер-министр.

В октябре прошлого года благодаря решению КС без подписи президента спикер парламента Андриан Канду назначил министром обороны Эуджена Стурзу. Позже КС "отключил" президента в январе 2018 года, чтобы спикер в обход главы государства подписал указы о назначении семи членов правительства. Третий раз КС разрешил временно отстранить президента, потому что Додон отказался одобрить закон о запрете ретрансляции в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.


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