Будущий стадион Чижа окончательно отдали китайцам 1 21.09.2018, 18:22

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Cоответствующий указ подписал Лукашенко.

Лукашенко дал согласие на получение от китайцев технико-экономической помощи на проекты «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта».

Напомним, что правительства Беларуси и Китая договорились о сумме 800 млн юаней (примерно $117 млн). Как раз часть этих денег и пойдет на стадион и бассейн. Документы по этим двум проектам подпишет Министерство экономики, пишет office life.

Согласие от Лукашенко получено после встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии КНР, секретарем Центральной комиссии Компартии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, который негласно курирует бизнес-среду в Китае.

Этот высокопоставленный китайский функционер также встретился с Михаилом Мясниковичем.

Мясникович поблагодарил китайскую сторону за инвестиции в футбольный стадион и бассейн. Он считает, что «ввод в эксплуатацию этих объектов станет знаковым событием в двусторонних отношениях».

Согласно указу Лукашенко, стадион построят на улице Ванеева в Минске рядом с уже существующим «Трактором». Заказчиком будет не китайская компания, а УКС Заводского района. Генеральная проектная организация — Минскинжпроект.