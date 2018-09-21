Переговоры Путина и Лукашенко - тайна за семью печатями? 26 21.09.2018, 18:33

4,738

(обновляется) Переговоры в Сочи закончены, но официальных заявлений не предусмотрено.

Cегодня Лукашенко и Путин встретились в Сочи, сообщает «Газета.ру».

В итоге Путин и Лукашенко общались более 4 часов. Встреча не закончилась даже после шести часов вечера.

«Лукашенко и Путин еще общаются», — сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По предварительной информации, официальных заявлений по их итогам не предполагается.

Длительность переговоров, как это обычно бывает, обратно пропорционально их результативности. Источник в Кремле и Белом доме не комментируют итоги переговоров. Маловероятно, что удалось договориться по всем проблемам.

Как сообщалось ранее, глава Кремля и белорусский диктатор планировали обсудить в Сочи экспортные пошлины на нефтепродукты, также российский правитель заявил о необходимости «сверить часы».