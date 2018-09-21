Переговоры Путина и Лукашенко - тайна за семью печатями?26
- 21.09.2018, 18:33
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(обновляется) Переговоры в Сочи закончены, но официальных заявлений не предусмотрено.
Cегодня Лукашенко и Путин встретились в Сочи, сообщает «Газета.ру».
В итоге Путин и Лукашенко общались более 4 часов. Встреча не закончилась даже после шести часов вечера.
«Лукашенко и Путин еще общаются», — сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По предварительной информации, официальных заявлений по их итогам не предполагается.
Длительность переговоров, как это обычно бывает, обратно пропорционально их результативности. Источник в Кремле и Белом доме не комментируют итоги переговоров. Маловероятно, что удалось договориться по всем проблемам.
Как сообщалось ранее, глава Кремля и белорусский диктатор планировали обсудить в Сочи экспортные пошлины на нефтепродукты, также российский правитель заявил о необходимости «сверить часы».