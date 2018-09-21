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Хочу жить при втором туре

  • Антон Орехъ
  • 21.09.2018, 19:08
Антон Орехъ

Оказывается, победа кандидатов от власти - это не аксиома.

У меня странное желание, друзья. Я хочу дожить до второго тура. Я живу в Москве и недавно в моем городе прошли выборы. По должности мне положено следить за предвыборной борьбой, знать не просто всех кандидатов, но и вникать в их программы. Но… я не стал никуда вникать и даже не помню, кто баллотировался на этих выборах и так и не знаю наверняка, где ставится ударение в фамилии бывшего кандидата от КПРФ.

Голосовать я не пошел, а через день после волеизъявления никто про выборы уже и не вспоминал. Примерно так же выглядело, когда переизбирали Путина. Мероприятие бывает важным или хотя бы интересным, если результат известен заранее и не может быть другим, а процесс не доставляет никакого удовольствия. И тем удивительнее, что в четырех регионах страны дело дошло до второго тура! Это и есть главный итог сентябрьских выборов. Оказывается, в России на выборах может быть второй тур! Оказывается, во втором туре возможна борьба!

Оказывается, победа кандидата от власти – это не аксиома. В Приморье кончилось совсем эксклюзивно – отменой выборов и переигровкой. И какими бы ни были истинные приводные ремни этого решения факт в том, что спокойно победить начальству не удалось и пришлось проявлять нехарактерную изобретательность, чтобы просто добиться повторного голосования.

И смотрите как сразу интересно стало жить! Кому вообще были бы интересны выборы в Хакасии, Хабаровске и Владимире? Даже жители самих этих регионов в массовом порядке оставались дома, шли в кино, разжигали шашлыки или просто валяли дурака, выбирая любые формы досуга, кроме волеизъявления.

А нынче даже мы в Москве знаем, какие где кандидаты, знаем проценты голосов, на полном серьезе взвешиваем шансы. Быть наблюдателем в Хакасии нынче круто, потому что ты наблюдаешь реально интересное мероприятие. В двух из трех регионов результаты первого тура очень близкие. В одном регионе разрыв большой, зато не в пользу действующего правителя. И если кто-то планировал на участках разные математические чудеса, если кто-то заранее насчитал 146%, а вместимость урн для бюллетеней внезапно расширилась, то в воскресенье манипулировать будет сложнее, чем прежде.

Приморье обострило зрение и нюх. Вся страна, можно сказать, затаив дыхание, следит за выборами в трех регионах. Конечно, никакого чуда и переворота в сознании не случится, даже если в Хакасии, Хабаровске и Владимире власть проиграет. В конце концов, соперниками у начальства являются лишь формальные оппозиционеры, а на самом деле кандидаты от официальной массовки. И вообще не так важно, кто правит каждым отдельным регионом, пока Кремлем правит один конкретный человек. Но со вторым туром жить как-то интереснее. И мне хотелось бы дожить до второго тура в моем родном городе. Чтобы просто узнать, каково это – второй тур!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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