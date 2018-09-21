Как ГМО попадает белорусам в еду 2 21.09.2018, 19:16

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На белорусских полях использование генетически модифицированных растений не запрещено.

Александр Кличевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси, ранее работал директором Института генетики и цитологии НАНБ (далее – Институт генетики). Этот человек занимался вопросами, связанными с ГМО, более 10 лет, пишет «Экономическая газета».

Эксперт рассказал, что у нас в стране, в отличие от некоторых других государств, использование генетически модифицированных растений на полях не запрещено. Но на практике никто их официально не выращивает, т.к. предварительно надо пройти достаточно сложную и строгую процедуру контроля: испытание и получение разрешения от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, испытание на полигоне, оценка всевозможных рисков, потом повторное испытание, медицинская оценка. Путь будет долгим и тернистым, поэтому вероятность, что трансгенное растение попадет на белорусское поле, очень невысока.

А вот продукты, поступающие из других стран, вполне могут содержать ГМО, такой риск есть. По словам А. Кличевского, в 2017 г. посадки генетически модифицированных растений занимали 190 млн. га в 67 странах. Прежде всего, это США, Бразилия, Канада, Аргентина, Индия. Главная из таких культур – соя, на нее приходится 50%. В топ-5 входят также кукуруза (31%), хлопок (15%), рапс (5%). Помимо этого, распространены ГМ-картофель и ГМ-подсолнечник. Всего в мире допущено к использованию 475 трансгенных форм.

Поэтому в нашей стране действуют меры контроля, работает 17 специализированных лабораторий, которые прежде всего проверяют продукты, содержащие сою и кукурузу.

Справочно. В Беларуси оборот ГМО и его содержание в продуктах регулируются достаточно большим количеством нормативных документов. Прежде всего, это Законы «О защите прав потребителей», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции», «О безопасности генно-инженерной деятельности», постановление Минздрава от 21.06.2013 № 52, ТКП 131-2008 «Пищевые продукты. Правила маркировки знаком «Не содержит ГМО» и др.

Но это не значит, что продукт будет запрещен к употреблению, если в нем выявлено содержание ГМО, превышающее регламентированный законодательством порог 0,9%. Нет, использование не запретят. Но в таком случае он должен подлежать маркировке. То есть надо указывать, что продукт содержит ГМО. А вот обязательной обратной маркировки о том, что продукт не содержит ГМО, ни один закон не требует – это чисто рекламный ход.

В Беларуси только 3 объекта получили разрешение и испытывались на полигоне. Это картофель, рапс и трансгенные козы. Центральный ботанический сад проводил эксперименты с клевером, клюквой. Кроме того, велись работы на уровне исследований с другими растениями, например, табаком.

Зачем белорусские ученые это делают? Были попытки создать картофель, устойчивый к колорадскому жуку, и рапс, невосприимчивый к гербицидам. К появлению коммерческого продукта эти опыты не привели. Ведь, кроме передачи какого-то свойства первому поколению растений, важно сохранить его в следующих. А с этим пока большие сложности.

Отечественные эксперименты с козами были нацелены на то, что Беларусь станет третьей страной в мире после Франции и Китая, способной самостоятельно производить уникальный препарат лактоферин. И все получилось – технология производства и готовый продукт есть. Но из-за прекращения финансирования проект застопорился. А без регистрации Минздрава белорусский лактоферин нельзя ни производить, ни продавать. То есть стать бизнесом этот проект тоже пока не может.

Ирина Почицкая, начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания, подтвердила многие тезисы, озвученные А. Кличевским. В промышленных масштабах в нашей стране трансгенные продукты не производятся. Но они легально ввозятся из других стран. В лабораторию под руководством И. Почицкой чаще всего попадают трансгенные продукты, поступившие на наш рынок из Китая и России (но не факт, что они произведены именно в этих странах). К счастью, Беларусь достаточно хорошо обеспечена своим продовольствием, поэтому импортируется таких ГМО-товаров немного. В основном это добавки и корма для скота, птицы. И содержат они обычно генно-модифицированную сою.

В Беларуси утвержден перечень продуктов, подлежащих обязательному контролю на наличие ГМО, к ним относятся прежде всего именно соя, соевые бобы, изоляты, соевая мука, кукуруза, чипсы и т.д.