Два белорусских футболиста вошли в команду недели Лиги Европы 21.09.2018, 19:39

Денис Щербицкий

Отличились игроки БАТЭ и российского «Краснодара».

УЕФА назвал футболистов, попавших в символическую команду недели в Лиге Европы. В их числе — два белоруса, пишет "Прессбол".

Денис Щербицкий (БАТЭ), Йоаким Меле ("Генк"), Энсо Роко ("Бешикташ"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Микаэль Лустиг ("Селтик"), Рафаэл ("Спортинг"), Эвер Банега ("Севилья"), Кай Хавец ("Байер"), Изет Хайрович ("Динамо" Загреб), Виссам Бен-Йеддер ("Севилья"), Пьер-Эмерик Обамейянг ("Арсенал").