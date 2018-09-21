TripAdvisor назвал десять городов мира с самым восхитительным стрит-артом 21.09.2018, 19:55

Фото: Bogota Graffiti Tour

Уличное искусство стало глобальным явлением.

Сайт путешествий TripAdvisor назвал десять городов по всему миру с самыми интересными образцами стрит-арта, сообщает «Новое время».

Когда-то считавшееся вандализмом, пишет сайт, уличное искусство стало глобальным явлением в международных масштабах. Уличные художники путешествуют по миру, оставляя свой след в различных городах. Сами города становятся центрами стрит-арт культуры, в них появляется яркое публичное искусство, которое вписывается в политический и культурный климат.

Вот десять городов мира с лучшим стрит-артом:

Сан-Паулу (Бразилия)

Отправляйтесь в богемный район Вила-Мадалена и прогуляйтесь по Бэтмен-аллее.

Фото: TripAdvisor

Берлин (Германия)

Хотя Берлинская стена - это очевидное место для поисков арта, в остальной части города также есть много удивительного уличного искусства. Существуют даже туры с воркшопом по граффити на заброшенной фабрике.

Фото: TripAdvisor

Вальпараисо (Чили)

Стрит-арт покрывает улицы города, но окрестности Серро Абахо предлагают особенно высокую его концентрацию.

Фото: Instagram

Монтреаль (Канада)

Если у вас не получится попасть на местный фестиваль Mural, не беспокойтесь – муралы останутся и после него. Сходите на бульвар Сен-Лоран, чтобы увидеть некоторые удивительные примеры.

Фото: MURAL / Facebook

Лос-Анджелес (США)

Уличное искусство можно найти по всему Лос-Анджелесу, но самые знаковые работы - в Даунтауне и Санта-Монике.

Фото: carnagennyc / flickr

Богота (Колумбия)

Организаторы туров Bogota Graffiti предлагает пешеходные экскурсии с демонстрацией лучших муралов и объяснением их исторического значения.

Фото: TripAdvisor

Париж (Франция)

Уличное искусство можно увидеть по всему центру города, но если вы отправитесь на юг от Сены на левый берег, вы увидите огромные граффити, которые оживляют местность.

Фото: space-invaders.com

Вифлеем (Палестина)

Муралы можно найти как на израильской, так и на палестинской сторонах стены. Кроме того, окрестности, окружающие стены, также являются хорошим местом для поисков уличного искусства.

Бангкок (Таиланд)

Канал Саен Саеп стал отличным местом для изучения местного уличного искусства, но существует также много пешеходных экскурсий, которые исследуют остальную часть города.

Фото: rengadesign.co.uk

Москва (Россия)

Север Москвы вокруг станции метро Бабушкинская - лучшее место для просмотра стрит-арта столицы РФ.