Сергей Петрухин: Самое главное оружие против беззакония - гласность 21.09.2018, 19:58

Сергей Петрухин

Блогер ни перед чем не останавливается и продолжает бороться за права людей.

В Бресте продолжается давление на блогера Сергея Петрухина со стороны представителей правоохранительных органов, сообщает «Радыё Рацыя».

Против активиста возбуждено уголовное дело, несколько раз домой приходил ОМОН, были угрозы в его сторону. Немсмотря на это, блогер ни перед чем не останавливается, а продолжает бороться за права людей:

- Я обращаюсь в суды. Один суд я почти выиграл, когда меня забросили на 3-е суток в участок. Теперь буду подавать иск, чтобы мне компенсировали мои моральные потери. На омоновцев, которые вынесли мне дверь, я уже внес жалобу в суд. Обжаловал их действия. Ну и самая главное оружие против "оборотней" -милиционеров - это только гласность, это только кино.

Уголовное дело на блогера Сергей Петрухина было возбуждено несколько месяцев назад.