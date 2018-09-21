закрыть
21 сентября 2018, пятница, 22:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

РБК: В Чечне хотят майнить криптовалюту при помощи белорусов

  • 21.09.2018, 20:20
  • 1,182

Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул.

По идее майнеры из нескольких стран ЕАЭС объединят вычислительные мощности для добычи криптовалюты, а потом и поделят ее, заплатив налоги в бюджет Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в Чечне Евразийского майнингового пула, сообщает РБК со ссылкой на представителя ассоциации. Создание пула подтвердил и пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Предполагается, что в рамках пула майнеры из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана объединят вычислительные мощности для добычи криптовалюты, а добытую цифровую валюту будут делить между собой.

Пул будет зарегистрирован в Чечне, в правовом пространстве ЕАЭС, что, по утверждению его организаторов, позволит сэкономить на комиссии иностранным посредникам. Налоги с него пойдут в казну региона. РАКИБ утверждает, что потенциальный эффект от запуска проекта на территории Чечни увеличит налоговые доходы республики более чем на 10% в год.

Проект, по словам властей республики, должен стать первым этапом реализации программы "КриптоЧечня", который в Грозном продвигают с февраля 2018 года. Тогда Рамзан Кадыров объявил что заинтересовался криптовалютами и приобрел биткоины, а также сообщил на странице в Telegram, что в Чечне проводится эксперимент: будет внедряться технология распределённого реестра в мониторинге информации о регистрации объектов недвижимости.


популярное за неделю

Мнение

Как начинался захват страны
Как начинался захват страны Ирина Халип
Прыйдзе час
Прыйдзе час Сяргей Законнікаў
Сермяжная ложь
Сермяжная ложь Виталий Портников, graniru.org
Ложка меда в бочке дегтя
Ложка меда в бочке дегтя Валерий Карбалевич