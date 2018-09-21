РБК: В Чечне хотят майнить криптовалюту при помощи белорусов 21.09.2018, 20:20

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Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул.

По идее майнеры из нескольких стран ЕАЭС объединят вычислительные мощности для добычи криптовалюты, а потом и поделят ее, заплатив налоги в бюджет Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в Чечне Евразийского майнингового пула, сообщает РБК со ссылкой на представителя ассоциации. Создание пула подтвердил и пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Предполагается, что в рамках пула майнеры из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана объединят вычислительные мощности для добычи криптовалюты, а добытую цифровую валюту будут делить между собой.

Пул будет зарегистрирован в Чечне, в правовом пространстве ЕАЭС, что, по утверждению его организаторов, позволит сэкономить на комиссии иностранным посредникам. Налоги с него пойдут в казну региона. РАКИБ утверждает, что потенциальный эффект от запуска проекта на территории Чечни увеличит налоговые доходы республики более чем на 10% в год.

Проект, по словам властей республики, должен стать первым этапом реализации программы "КриптоЧечня", который в Грозном продвигают с февраля 2018 года. Тогда Рамзан Кадыров объявил что заинтересовался криптовалютами и приобрел биткоины, а также сообщил на странице в Telegram, что в Чечне проводится эксперимент: будет внедряться технология распределённого реестра в мониторинге информации о регистрации объектов недвижимости.